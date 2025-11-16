РУСАДА примет участие во всемирной конференции WADA в декабре.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) примет участие в ежегодной всемирной антидопинговой конференции, организатором которой является Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Конференция пройдет с 2 по 5 декабря в Пусане (Южная Корея).

«Несколько лет подряд сотрудники агентства не принимали участия в мероприятиях, организованных WADA. В этом году я, а также два руководителя отделов агентства отделов по образованию и по науке зарегистрировались для участия и получили соответствующие подтверждения от организаторов.

Я не поднимала вопрос о необходимости переговоров (о восстановлении статуса РУСАДА), на данный момент и Российское антидопинговое агентство, и Минспорт РФ поддерживают постоянный диалог с WADA », – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.