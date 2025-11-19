3

Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»

Глава РУСАДА: мы на пути к восстановлению статуса соответствия кодексу WADA.

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о переговорах с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В сентябре 2023-го WADA по итогам аудита сообщало, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Что касается РУСАДА, мы не ощущаем себя в изоляции. Находимся в постоянном диалоге с представителями WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, так как благодаря депутатам комитета Госдумы по спорту в первом чтении приняты поправки федеральный закон о спорте.

Есть все предпосылки к тому, что в ближайшее время состоится очный аудит деятельности РУСАДА специалистами WADA, которые оценят выполнение всех условий для восстановления, перечисленных в решении CAS», – заявила Логинова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoРУСАДА
Вероника Логинова
Государственная дума
logoWADA
logoCAS
