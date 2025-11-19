Депутат Свищев: «Минпромторг не хочет поддерживать отечественных производителей спортивных товаров. Мы считаем, это неправильно»

Депутат Свищев: Минпромторг не хочет поддерживать производителей спорттоваров.

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в Минпромторге не хотят поддерживать отечественных производителей спортивных товаров.

В среду проходит заседание комитета Госдумы, посвященное проверке Счетной палаты эффективности расходования бюджетных средств, направленных на развитие спорта в 2023–2025 годах, регулированию деятельности букмекеров и внесению изменений в закон о спорте.

«У нас было несколько совещаний с Минпромторгом. Они не хотят поддерживать отечественных производителей спортивных товаров. Сейчас в соответствующей графе стоит «0», то есть поддержка полностью остановлена. Мы считаем, это неправильно. У нас открывается огромное количество спортивных объектов, но там практически нет своего оборудования. И это не только майки и шорты, это высокотехнологичное оборудование», – сказал Свищев.