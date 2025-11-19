Петр Фрадков: «ВФЛА рассчитывает, что под началом Абрамовой тренерский штаб покажет слаженную командную работу»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков оценил назначение Светланы Абрамовой на пост главного тренера национальной команды.

Абрамова сменит в должности Руслана Мащенко.

«ВФЛА рассчитывает, что под началом Светланы Абрамовой тренерский штаб покажет слаженную командную работу. У нее четкая стратегия развития, выстроенная на анализе лучших практик и понимании специфики российского спорта. Светлану уважают в индустрии за профессионализм и принципиальность. А именно такая требовательность нужна сегодня, чтобы вывести легкую атлетику на новый уровень.

Также от лица федерации хочу поблагодарить Руслана Мащенко, более двух лет возглавлявшего сборную страны. Его опыт сыграл значительную роль в подготовке спортсменов, поэтому Руслан Михайлович продолжит работу в команде в качестве старшего тренера основного состава по спринту», – сказал Фрадков.