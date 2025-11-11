Олег Матыцин: «Кто сейчас является лицом нашего спорта? Отвечу нетривиально: Владимир Владимирович Путин»

Олег Матыцин назвал Владимира Путина лицом российского спорта.

Глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин назвал президента РФ Владимира Путина лицом российского спорта.

«Кто сейчас является лицом нашего спорта? Отвечу нетривиально: Владимир Владимирович Путин. Он своим примером показывает, каким образом нужно относиться к спорту, любить его, быть преданным ему и делу, которому служишь.

Не берусь называть имя какого-то именитого спортсмена, потому что каждое достижение важно, будь то олимпийское золото или победа на чемпионате мира. Все чемпионы заслуживают слов благодарности, признания. Они являются символом и моделью поведения, на них равняется молодежь. Благодаря их успехам люди приходят в спортивные секции: будь то футбол, хоккей или плавание.

В 2025-м символом года стал Александр Овечкин, который побил рекорд и доказал, что многолетний труд, профессионализм и любовь к родине торжествуют. Он поставил цель и добился ее. Овечкин помнит, что добился цели благодаря тренерам, учителям, советской хоккейной школе», — сказал Матыцин.