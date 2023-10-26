Олег Матыцин высказался о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

«Россия всегда последовательно и системно выполняет свои международные обязательства в рамках Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которая является единственным глобальным документом для государственных структур в сфере противодействия допингу в спорте.

Сейчас мы столкнулись с одним из самых серьезных вызовов – отказом от принципов равенства на спортивной арене. В нынешних условиях на нас, министрах спорта, лежит особая ответственность – сделать все для того, чтобы спорт оставался спортом, а не ареной для политических игр.

Убежден, что Конвенция ЮНЕСКО способна внести свой существенный вклад в общее дело чистого спорта», – сказал .

Министр спорта отметил, что критические требования по изменению российского законодательства – это прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

«Законодательство Российской Федерации полностью соответствует Конвенции и иным международно‑правовым нормам в этой сфере, что неоднократно подтверждалось профильными органами ЮНЕСКО и Совета Европы.

Всемирный антидопинговый кодекс не должен использоваться в качестве инструмента давления на страны, которые не являются подписантами Кодекса», – заявил Матыцин.

«Вопрос не в том, что мы должны прогнуться. Нам это необходимо!» Мы побывали в Думе – на батле между РУСАДА и депутатами