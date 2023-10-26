Олег Матыцин: «Требования WADA по изменению российского законодательства – это прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства»

Теги допинг WADA РУСАДА Олег Матыцин Министерство спорта России ЮНЕСКО Легкая атлетика

Олег Матыцин высказался о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

«Россия всегда последовательно и системно выполняет свои международные обязательства в рамках Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которая является единственным глобальным документом для государственных структур в сфере противодействия допингу в спорте.

Сейчас мы столкнулись с одним из самых серьезных вызовов – отказом от принципов равенства на спортивной арене. В нынешних условиях на нас, министрах спорта, лежит особая ответственность – сделать все для того, чтобы спорт оставался спортом, а не ареной для политических игр.

Убежден, что Конвенция ЮНЕСКО способна внести свой существенный вклад в общее дело чистого спорта», – сказал Матыцин.

Министр спорта отметил, что критические требования WADA по изменению российского законодательства – это прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

«Законодательство Российской Федерации полностью соответствует Конвенции и иным международно‑правовым нормам в этой сфере, что неоднократно подтверждалось профильными органами ЮНЕСКО и Совета Европы.

Всемирный антидопинговый кодекс не должен использоваться в качестве инструмента давления на страны, которые не являются подписантами Кодекса», – заявил Матыцин.

«Вопрос не в том, что мы должны прогнуться. Нам это необходимо!» Мы побывали в Думе – на батле между РУСАДА и депутатами

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54 комментария

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Белла
Когда допинг на гос уровне, а допингистов и их тренеров каждый день одаривают орденами медалями квартирами, а комменты про них блокируют
+88
-18
+70
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Всё остальные страны согласны с требованиями, только великая Россия считает их угрозой своему суверенитету. Так и живём :)
+67
-14
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Viks
Ха-ха-ха! Опять он на арене со старым номером. Не хотите жить по международным нормам? - Никто не заставляет, живите изолированно по своим нормам.
+61
-9
+52
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Александр Трифон0в
Хоть в одном допинговом деле нашли виновного? Почему Чагин на свободе?
+41
-11
+30
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ta-tosha
Ответ Александр Трифон0в
Хоть в одном допинговом деле нашли виновного? Почему Чагин на свободе?
он же не англо сакс, кто его посадит? :))))
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K Investor
Ответ Александр Трифон0в
Хоть в одном допинговом деле нашли виновного? Почему Чагин на свободе?
Это Бидон и Обама что то подмешали между осквернением российских подъездов
+33
-8
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La Gushka
Ответ Melnikov1968
Хоть бы толком об’яснили в чем несоответствие и вообще есть ли таковое? Утомил этот волейбол.
Главное несоответствие - статья Конституции, в которой утверждается, что в России родное законодательство главенствует над международными соглашениями, коим как раз является ВАДК. До внесения поправок в Конституцию всё вполне всему соответствовало.
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Совковая Лопата
Ответ Andrey Scheredin
А что за изменения в законодательстве? Расскажите
перестанут давать допингистам премии и кресло в думе. этоничесно.
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SadButTrue
Ответ Вадим flanec
Комментарий скрыт
Вы какую-то ерунду пишите. Суть любого международного договора заключается в том, что подписывая его вы соглашаетесь на условия в нем указанные. Дома у себя можно при этом хоть всех пересажать или выгнать из страны, но если ратифицировали конвенцию о борьбе с допингом, то надо выполнять или тогда уже распутить Русаду, перестать общаться с Вада и быть навсегда исключенным из всех международных соревнований.
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Valentin Efimenko
Блин, ну про прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства постыдился бы хоть говорить... вада хоть не на танках вмешалась, и на том спасибо.
+21
-5
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arisstopane
"Всемирный антидопинговый кодекс не должен использоваться в качестве инструмента давления на страны, которые не являются подписантами Кодекса», – заявил Матыцин."
- открытым текстом заявляет: принимали, принимаем и будем принимать! - и вы нам ничего не сделаете,
потому-что мы ваш печенегский кодекс не подписывали!)
не хотите и не надо - играйте в брикс!(с)сапиенсы
+21
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Melnikov1968
Хоть бы толком об’яснили в чем несоответствие и вообще есть ли таковое? Утомил этот волейбол.
+13
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Maturmalai
Ответ Delirium
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ВАДА не может никому ничего диктовать. Не хочешь следовать ее правилам - не следуй.
А насколько правомочны ее требования в данном случае - явно вопрос спорный, пускай в СAS и разбираются. Или Матыцин думает, что его гневные отповеди заставят ВАДу пересмотреть свою позицию по доброй воле?
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Atsuktuvas
Есть такая русская пословица:
В чужой монастырь со СВОим уставом не ходят.
+12
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SadButTrue
Ответ Вадим flanec
А не приходило в голову, что условия которые диктует ВАДА, не соответствуют Конституции РФ? Ну да вам подобным бесполезно что либо объяснять и доказывать. У вас как обычно Россия виновата, Кровавый мордор, сортиры на улицах и тд и тп.
С каких пор вас конституция РФ волнует? Там много чего написано, что неисполняется вообще и признается экстремизмом.

Что именно WADA требует, что противоречит "конституции"? Не выплачивать пенсии жителям Херсона? По международным договорам вообще всё просто - не хотите, не подписывайте и делайте у себя что хотите. А не как нынешний паханат, договоры все подписал, а теперь ничего выполнять не собирается, потому что оказывается это "противоречит конституции РФ". Пустые слова. Отзывайте подпись от конвенции по борьбе с допингом, распускайте Русада, как нежелательную организацию навязанную матушке России тлетворным Западом, все спортсмены будут тестироваться в других странах или неучаствовать никогда и нигде. В общем соблюдайте конституцию, пока снова не перепишете через 12 лет. Никаких проблем-то нет.
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Алар
Борьба с жульем называется у наших руководителей спорта вмешательством во внутренние дела суверенного государства... Представляю тогда, что из себя представляет это с суверенное государство!
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B.Jones
Матыцина самого бы неплохо проверить. Такую бессвязную хрень несёт в последнее время.
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Ответ Total_90
США и близко не допустят у себя правила WADA. Учите мат часть=)
Учу, какие же правила отказывается выполнять США?
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Savarona25
Конечно соответствует. Как-то (еще до сочинской Олимпиады) пересекался с одним сотрудником РУСАДа, он искал не дешевый дом в одной из стран Европы, просил проконсультировать. На вопрос как ему работается по контролю за допингом - в ответ просто закатил глаза. После Сочи многое стало понятно.
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Барсук Савелий
По какому законодательству поменялись пробы через дырку в стене?
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ghost112
Ответ Andrey Scheredin
А что за изменения в законодательстве? Расскажите
https://rsport.ria.ru/20230927/loginova-1898900154.html?in=t
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Andrey Scheredin
А что за изменения в законодательстве? Расскажите
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shmivladd
пусть госдума устраивает чемпионаты по своим правилам и своей конституции и приглашает всех желающих, а россияне не мечтают о соревнованиях под другими эгидами. интересно будет посмотреть на приехавших соревноваться по правилам госдумы
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Andrey Scheredin
Ответ ghost112
https://rsport.ria.ru/20230927/loginova-1898900154.html?in=t
Дак нормальные изменения. Чего начинать выть то. Как будто конституцию менять заставляют.
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Realist2022
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Ответ Maturmalai
Пускай рассудит CAS, чего воздух сотрясать. Я все равно не понимаю, чего Матыцин и все прочие у нас продолжают носиться с этой Вадой? Нас и так выперли почти везде из международного спорта, к чему нам она вообще нужна? Сгорела хата - гори и сарай.
Нам же не соревнования нужны международные, нам же понты, пафос, показуха величия и т.п. надо, правильно я вас понимаю? А то, что молодое поколение спортсменов без международных соревнований полностью потеряет мотивацию, а родители не поведут детей в спорт. секции, поскольку "волжские пируэты" - это будут самые топовые соревнования, в которых по факту смогут они участвовать, так оно и не важно.
А там всегда можно Дзюбу называть Месси, Соболева - Мбаппе и т.п. А можно и круче, сделать 2 сборные, одну одеть в форму, очень похожую на форму сборной Бразилии или Аргентины, обыграть 5:0, ну и песню новую сочинить вместо "Аргентина-Ямайка", которую Газманов споёт с большИм удовольствием. Ну а потом рассказывать, какой у нас топовый спорт и как мировой спорт без нас загибается.
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