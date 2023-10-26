Олег Матыцин: «Требования WADA по изменению российского законодательства – это прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства»
Олег Матыцин высказался о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
«Россия всегда последовательно и системно выполняет свои международные обязательства в рамках Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которая является единственным глобальным документом для государственных структур в сфере противодействия допингу в спорте.
Сейчас мы столкнулись с одним из самых серьезных вызовов – отказом от принципов равенства на спортивной арене. В нынешних условиях на нас, министрах спорта, лежит особая ответственность – сделать все для того, чтобы спорт оставался спортом, а не ареной для политических игр.
Убежден, что Конвенция ЮНЕСКО способна внести свой существенный вклад в общее дело чистого спорта», – сказал Матыцин.
Министр спорта отметил, что критические требования WADA по изменению российского законодательства – это прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.
«Законодательство Российской Федерации полностью соответствует Конвенции и иным международно‑правовым нормам в этой сфере, что неоднократно подтверждалось профильными органами ЮНЕСКО и Совета Европы.
Всемирный антидопинговый кодекс не должен использоваться в качестве инструмента давления на страны, которые не являются подписантами Кодекса», – заявил Матыцин.
«Вопрос не в том, что мы должны прогнуться. Нам это необходимо!» Мы побывали в Думе – на батле между РУСАДА и депутатами
- открытым текстом заявляет: принимали, принимаем и будем принимать! - и вы нам ничего не сделаете,
потому-что мы ваш печенегский кодекс не подписывали!)
не хотите и не надо - играйте в брикс!(с)сапиенсы
А насколько правомочны ее требования в данном случае - явно вопрос спорный, пускай в СAS и разбираются. Или Матыцин думает, что его гневные отповеди заставят ВАДу пересмотреть свою позицию по доброй воле?
В чужой монастырь со СВОим уставом не ходят.
Что именно WADA требует, что противоречит "конституции"? Не выплачивать пенсии жителям Херсона? По международным договорам вообще всё просто - не хотите, не подписывайте и делайте у себя что хотите. А не как нынешний паханат, договоры все подписал, а теперь ничего выполнять не собирается, потому что оказывается это "противоречит конституции РФ". Пустые слова. Отзывайте подпись от конвенции по борьбе с допингом, распускайте Русада, как нежелательную организацию навязанную матушке России тлетворным Западом, все спортсмены будут тестироваться в других странах или неучаствовать никогда и нигде. В общем соблюдайте конституцию, пока снова не перепишете через 12 лет. Никаких проблем-то нет.
А там всегда можно Дзюбу называть Месси, Соболева - Мбаппе и т.п. А можно и круче, сделать 2 сборные, одну одеть в форму, очень похожую на форму сборной Бразилии или Аргентины, обыграть 5:0, ну и песню новую сочинить вместо "Аргентина-Ямайка", которую Газманов споёт с большИм удовольствием. Ну а потом рассказывать, какой у нас топовый спорт и как мировой спорт без нас загибается.