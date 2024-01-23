Свищев о том, что Россия не выплатила WADA взнос за 2023 год: «Хотим разобраться в счете, который нам выставили»

Депутат Дмитрий Свищев высказался об отношениях России с WADA.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство пока не получило взнос от России за 2023 год.

«Россия никогда не отказывалась от своих обязательств перед WADA, в том числе финансовых. При этом мы видим очень странную ситуацию: данная организация имеет постоянные претензии к , ущемляет в правах, выражает негодование по отношению к нашему законодательству и требует накладывать санкции.

Мы с РУСАДА находимся в постоянном контакте, консультируемся с спорта и Олимпийским комитетом по этой теме. Без национального антидопингового агентства развитие нашего спорта невозможно.

Требования WADA к России должны быть обоснованными и логичными. На сегодняшний день запросы этой организации непонятны, и мы хотим разобраться в счете, который нам выставили», – сказал .