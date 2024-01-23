Свищев о том, что Россия не выплатила WADA взнос за 2023 год: «Хотим разобраться в счете, который нам выставили»

Теги допинг ОКР WADA РУСАДА Дмитрий Свищев Министерство спорта России деньги Биатлон

Депутат Дмитрий Свищев высказался об отношениях России с WADA.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство пока не получило взнос от России за 2023 год.

«Россия никогда не отказывалась от своих обязательств перед WADA, в том числе финансовых. При этом мы видим очень странную ситуацию: данная организация имеет постоянные претензии к РУСАДА, ущемляет в правах, выражает негодование по отношению к нашему законодательству и требует накладывать санкции.

Мы с РУСАДА находимся в постоянном контакте, консультируемся с Министерством спорта и Олимпийским комитетом по этой теме. Без национального антидопингового агентства развитие нашего спорта невозможно.

Требования WADA к России должны быть обоснованными и логичными. На сегодняшний день запросы этой организации непонятны, и мы хотим разобраться в счете, который нам выставили», – сказал Свищев.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Чёрный тюльпан
Ожидаю очередного помешательства в комментариях, что мол платить не нужно. Упорно не могу понять, почему именно в новостях про WADA концентрация сливок Спортса просто зашкаливает. Для тех, кто ещё окончательно не поссорился с самим собой: взнос в WADA подразумевает под собой не только нахождение в этом движении, как в каком-то закрытом клубе, но и оплата услуг по взятию проб у спортсменов. Я, конечно, там не работаю, но могу с уверенностью сказать, что допинг-офицерам нужно заплатить за их работу, за их перемещения по стране, за тару под взятые пробы, за логистику этой тары до аккредитованных лабораторий (не на территории РФ, потому что WADA с РУСАДА в натянутых отношениях сейчас находятся, поэтому сгонять в ближайшие Helix, Invitro, КДЛ и т.д. не вариант), за хранение и анализ проб, за работу лаборантов и т.д. Вы думаете, что если международные федерации делают запрос у WADA на тест какого-то спортсмена, то они же и платят, либо WADA - это какая-то благотворительная организация, которая тестирует спортсменов за просто так? Как бы эти тесты нужны самим спортсменам, чтобы оказаться на стартах, поэтому платить должны либо сами атлеты, либо государство в лице федераций. Можно сказать, что вот сейчас нас не пускают на международные старты, однако это не так. Ехать можно в нейтральном статусе, но мы сами отказываемся. Можно, конечно, отказаться и от оплаты взносов в WADA, вот только каким образом наших спортсменов условно через 5 или 10 лет будут возвращать на международные старты с пустой историей допинг-тестов? Да нас ещё на столько же закроют, пока все не будет приведено в соответствием с международными требованиями, либо можно у себя соревноваться на первенствах водокачек, колхозов и подъездов с тотальной деградацией отечественного спорта.
Закроют и что? Нас и сейчас закрыли,народ привык уже.
+2
0
+2
Ответ gja
Сотрясая так воздух можно доиграться и никого из россиян тестировать не будут. В итоге перспектива: ни на какие соревнования никого не пустят, часть спортсменов поменяют спортивное гражданство чтобы выступать (особенно касается тех кто продолжает принимать участие в соревнованиях). И лишь после оплаты и восстановления тестирования в течении года спортсменов затестируют и допустят к соревнованиям. И все ради того чтобы полгода-год посатрясать воздух "мы не прогнемся".
А теперь смотрим, сколько стран задерживают выплаты в ВАДА, а сколько вообще не платит. И что - у них какие-то проблемы от этого?
+2
0
+2
Ожидаю очередного помешательства в комментариях, что мол платить не нужно. Упорно не могу понять, почему именно в новостях про WADA концентрация сливок Спортса просто зашкаливает.
Для тех, кто ещё окончательно не поссорился с самим собой: взнос в WADA подразумевает под собой не только нахождение в этом движении, как в каком-то закрытом клубе, но и оплата услуг по взятию проб у спортсменов. Я, конечно, там не работаю, но могу с уверенностью сказать, что допинг-офицерам нужно заплатить за их работу, за их перемещения по стране, за тару под взятые пробы, за логистику этой тары до аккредитованных лабораторий (не на территории РФ, потому что WADA с РУСАДА в натянутых отношениях сейчас находятся, поэтому сгонять в ближайшие Helix, Invitro, КДЛ и т.д. не вариант), за хранение и анализ проб, за работу лаборантов и т.д. Вы думаете, что если международные федерации делают запрос у WADA на тест какого-то спортсмена, то они же и платят, либо WADA - это какая-то благотворительная организация, которая тестирует спортсменов за просто так? Как бы эти тесты нужны самим спортсменам, чтобы оказаться на стартах, поэтому платить должны либо сами атлеты, либо государство в лице федераций. Можно сказать, что вот сейчас нас не пускают на международные старты, однако это не так. Ехать можно в нейтральном статусе, но мы сами отказываемся. Можно, конечно, отказаться и от оплаты взносов в WADA, вот только каким образом наших спортсменов условно через 5 или 10 лет будут возвращать на международные старты с пустой историей допинг-тестов? Да нас ещё на столько же закроют, пока все не будет приведено в соответствием с международными требованиями, либо можно у себя соревноваться на первенствах водокачек, колхозов и подъездов с тотальной деградацией отечественного спорта.
+6
-5
+1
Этим еще два года назад было надо заняться. Спросить: "А что за нафиг за циферки вы нам там рисуете? Если вы нас отстранили, то циферки на порядок меньше должны быть, нет?"
А то и на ёлку хотите влезть и не ободраться при этом... Так не бывает!

Евровидение уже IBU обломало. За Россию отказалось платить.
+1
0
+1
Решили поиграть с WADA в крестики-нолики или в напёрстки?)
+1
-1
0
Да ничего им не платите пока нас не вернут и не вернут нам флаг, и гимн!
+2
-2
0
Другими словами: мы сейчас немного сделаем вид, что обижены и поиграем на публику, на радость мало поимающему детали электорату... А потом потихоньку всё равно всё заплатим, потому что очень хотим вернуться обратно на мировую арену и готовы на всё для этого.
+1
-1
0
Сотрясая так воздух можно доиграться и никого из россиян тестировать не будут. В итоге перспектива: ни на какие соревнования никого не пустят, часть спортсменов поменяют спортивное гражданство чтобы выступать (особенно касается тех кто продолжает принимать участие в соревнованиях). И лишь после оплаты и восстановления тестирования в течении года спортсменов затестируют и допустят к соревнованиям. И все ради того чтобы полгода-год посатрясать воздух "мы не прогнемся".
+1
-1
0
Ответ Ирина Иванова
Решили поиграть с WADA в крестики-нолики или в напёрстки?)
Ничего платить никаким ВАДА не надо и вообще надо запретить эту организацию в Россию, как эстремистскую.
+4
-4
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий