Свищев о том, что Россия не выплатила WADA взнос за 2023 год: «Хотим разобраться в счете, который нам выставили»
Депутат Дмитрий Свищев высказался об отношениях России с WADA.
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство пока не получило взнос от России за 2023 год.
«Россия никогда не отказывалась от своих обязательств перед WADA, в том числе финансовых. При этом мы видим очень странную ситуацию: данная организация имеет постоянные претензии к РУСАДА, ущемляет в правах, выражает негодование по отношению к нашему законодательству и требует накладывать санкции.
Мы с РУСАДА находимся в постоянном контакте, консультируемся с Министерством спорта и Олимпийским комитетом по этой теме. Без национального антидопингового агентства развитие нашего спорта невозможно.
Требования WADA к России должны быть обоснованными и логичными. На сегодняшний день запросы этой организации непонятны, и мы хотим разобраться в счете, который нам выставили», – сказал Свищев.
Для тех, кто ещё окончательно не поссорился с самим собой: взнос в WADA подразумевает под собой не только нахождение в этом движении, как в каком-то закрытом клубе, но и оплата услуг по взятию проб у спортсменов. Я, конечно, там не работаю, но могу с уверенностью сказать, что допинг-офицерам нужно заплатить за их работу, за их перемещения по стране, за тару под взятые пробы, за логистику этой тары до аккредитованных лабораторий (не на территории РФ, потому что WADA с РУСАДА в натянутых отношениях сейчас находятся, поэтому сгонять в ближайшие Helix, Invitro, КДЛ и т.д. не вариант), за хранение и анализ проб, за работу лаборантов и т.д. Вы думаете, что если международные федерации делают запрос у WADA на тест какого-то спортсмена, то они же и платят, либо WADA - это какая-то благотворительная организация, которая тестирует спортсменов за просто так? Как бы эти тесты нужны самим спортсменам, чтобы оказаться на стартах, поэтому платить должны либо сами атлеты, либо государство в лице федераций. Можно сказать, что вот сейчас нас не пускают на международные старты, однако это не так. Ехать можно в нейтральном статусе, но мы сами отказываемся. Можно, конечно, отказаться и от оплаты взносов в WADA, вот только каким образом наших спортсменов условно через 5 или 10 лет будут возвращать на международные старты с пустой историей допинг-тестов? Да нас ещё на столько же закроют, пока все не будет приведено в соответствием с международными требованиями, либо можно у себя соревноваться на первенствах водокачек, колхозов и подъездов с тотальной деградацией отечественного спорта.
А то и на ёлку хотите влезть и не ободраться при этом... Так не бывает!
Евровидение уже IBU обломало. За Россию отказалось платить.