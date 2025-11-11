  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Счетная палата о расходах на спортобъекты: «Установлены факты, свидетельствующие о рисках причинения ущерба экономическим интересам России»
54

Счетная палата о расходах на спортобъекты: «Установлены факты, свидетельствующие о рисках причинения ущерба экономическим интересам России»

Счетная палата заявила о низкой эффективности расходов на спортобъекты в РФ.

Счетная палата России в отчете о расходах на развитие спортивной инфраструктуры и создание информационных ресурсов в сфере спорта постановила, что средства были использованы недостаточно эффективно.

«Средства федерального бюджета, направленные в 2023-2025 годах на создание, развитие и содержание спортивной инфраструктуры и информационных ресурсов в сфере физкультуры и спорта, использованы недостаточно эффективно.

Как показала проверка Счетной палаты, построенные спортивные объекты на полную мощность не загружены, Единая цифровая платформа в сфере спорта на данный момент полноценно не функционирует», – говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

По итогам проверки Счетная палата направила информационное письмо в правительство РФ, в котором предложила учитывать при планировании объектов спортивной инфраструктуры их фактическое наличие в регионах, а также установить ограничения на строительство открытых спортплощадок в регионах со сложными климатическими условиями.

«Эффективность расходов, направленных на создание спортобъектов и их оснащение, оценивается как низкая.

Нарушение сроков строительства спортобъектов привело к недостижению регионами результатов использования субсидий. При этом возврат субсидий в федеральный бюджет в полном объеме не обеспечен.

В рамках проверки установлены факты, свидетельствующие о рисках:

  • причинения ущерба экономическим интересам России;

  • коррупционных нарушений при организации совместных закупок спортоборудования;

  • неэффективного использования уже созданных спортобъектов и приобретенного оборудования», -

говорится в выводах по итогам проверки.

Счетная палата: «Достоверность информации о численности детей, систематически занимающихся спортом, не обеспечена»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт Счетной палаты РФ
деньги
массовый спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Олег Матыцин: «Кто сейчас является лицом нашего спорта? Отвечу нетривиально: Владимир Владимирович Путин»
сегодня, 09:27
РУСАДА в 2025 году получило 162 запроса на терапевтические исключения
сегодня, 07:56
Призер ЧМ-2022 американец Брэйси-Уильямс дисквалифицирован на 45 месяцев за допинг
сегодня, 07:23
МОК еще не принял окончательного решения по участию трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх
вчера, 15:40
Свищев о трансгендерах в спорте: «Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы – не место для подобных экспериментов»
вчера, 13:26
МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх (The Times)
вчера, 12:16
Дегтярев о медиарейтинге федераций: «Мы живем в век медиа, борьбы за внимание. Видим результатом проекта влияние на зарубежную аудиторию»
8 ноября, 12:36
AIU применил санкции к 12 российским легкоатлетам на основании базы данных московской лаборатории
8 ноября, 07:19
Сергей Шаров: «Вообще не собирался переходить в легкую атлетику! Это уже потом так получилось, что хоп-хоп – и я сюда попал»
7 ноября, 08:01
Путин поддержал создание единого реестра тренеров: «Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди»
6 ноября, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
9 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
9 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
9 июня, 11:47