Счетная палата о расходах на спортобъекты: «Установлены факты, свидетельствующие о рисках причинения ущерба экономическим интересам России»

Счетная палата заявила о низкой эффективности расходов на спортобъекты в РФ.

Счетная палата России в отчете о расходах на развитие спортивной инфраструктуры и создание информационных ресурсов в сфере спорта постановила, что средства были использованы недостаточно эффективно.

«Средства федерального бюджета, направленные в 2023-2025 годах на создание, развитие и содержание спортивной инфраструктуры и информационных ресурсов в сфере физкультуры и спорта, использованы недостаточно эффективно.

Как показала проверка Счетной палаты, построенные спортивные объекты на полную мощность не загружены, Единая цифровая платформа в сфере спорта на данный момент полноценно не функционирует», – говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

По итогам проверки Счетная палата направила информационное письмо в правительство РФ, в котором предложила учитывать при планировании объектов спортивной инфраструктуры их фактическое наличие в регионах, а также установить ограничения на строительство открытых спортплощадок в регионах со сложными климатическими условиями.

«Эффективность расходов, направленных на создание спортобъектов и их оснащение, оценивается как низкая.

Нарушение сроков строительства спортобъектов привело к недостижению регионами результатов использования субсидий. При этом возврат субсидий в федеральный бюджет в полном объеме не обеспечен.

В рамках проверки установлены факты, свидетельствующие о рисках:

причинения ущерба экономическим интересам России;

коррупционных нарушений при организации совместных закупок спортоборудования;

неэффективного использования уже созданных спортобъектов и приобретенного оборудования», -

говорится в выводах по итогам проверки.

Счетная палата: «Достоверность информации о численности детей, систематически занимающихся спортом, не обеспечена»