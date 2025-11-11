Счетная палата о расходах на спортобъекты: «Установлены факты, свидетельствующие о рисках причинения ущерба экономическим интересам России»
Счетная палата России в отчете о расходах на развитие спортивной инфраструктуры и создание информационных ресурсов в сфере спорта постановила, что средства были использованы недостаточно эффективно.
«Средства федерального бюджета, направленные в 2023-2025 годах на создание, развитие и содержание спортивной инфраструктуры и информационных ресурсов в сфере физкультуры и спорта, использованы недостаточно эффективно.
Как показала проверка Счетной палаты, построенные спортивные объекты на полную мощность не загружены, Единая цифровая платформа в сфере спорта на данный момент полноценно не функционирует», – говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.
По итогам проверки Счетная палата направила информационное письмо в правительство РФ, в котором предложила учитывать при планировании объектов спортивной инфраструктуры их фактическое наличие в регионах, а также установить ограничения на строительство открытых спортплощадок в регионах со сложными климатическими условиями.
«Эффективность расходов, направленных на создание спортобъектов и их оснащение, оценивается как низкая.
Нарушение сроков строительства спортобъектов привело к недостижению регионами результатов использования субсидий. При этом возврат субсидий в федеральный бюджет в полном объеме не обеспечен.
В рамках проверки установлены факты, свидетельствующие о рисках:
причинения ущерба экономическим интересам России;
коррупционных нарушений при организации совместных закупок спортоборудования;
неэффективного использования уже созданных спортобъектов и приобретенного оборудования», -
говорится в выводах по итогам проверки.
Счетная палата: «Достоверность информации о численности детей, систематически занимающихся спортом, не обеспечена»