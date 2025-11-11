Призер ЧМ-2022 американец Брэйси-Уильямс дисквалифицирован на 45 месяцев за допинг

Американский спринтер Брэйси-Уильямс дисквалифицирован на 45 месяцев за допинг.

Призер ЧМ-2022 в беге на 100 метров американец Марвин Брэйси-Уильямс получил дисквалификацию на 45 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Американского антидопинговго агентства (USADA).

В начале 2024 года USADA получило информацию о возможном нарушении от осведомителя и взяло внесоревновательную пробу у Брэйси-Уильямса. В ней было обнаружено анаболическое вещество.

USADA отмечает, что сперва спортсмен пытался оказать влияние на ход расследования, но потом все же признал вину и оказал существенную помощь следствию. Срок его дисквалификации был сокращен с четырех лет до 21 месяца.

Однако в ходе расследования Брэйси-Уильямс трижды нарушил правило о предоставлении информации о своем местонахождении. Это привело к дополнительной дисквалификации сроком на два года.

45-месячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с даты временного отстранения – 5 февраля 2024 года. Результаты, показанные американцем с 1 июня 2023 года, аннулированы.

Брэйси-Уильямсу 31 год, он является серебряным призером чемпионата мира 2022 года в беге на 100 метров и в эстафете 4 по 100 метров.