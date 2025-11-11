2

Призер ЧМ-2022 американец Брэйси-Уильямс дисквалифицирован на 45 месяцев за допинг

Американский спринтер Брэйси-Уильямс дисквалифицирован на 45 месяцев за допинг.

Призер ЧМ-2022 в беге на 100 метров американец Марвин Брэйси-Уильямс получил дисквалификацию на 45 месяцев за нарушение антидопинговых правил. 

Об этом сообщает пресс-служба Американского антидопинговго агентства (USADA). 

В начале 2024 года USADA получило информацию о возможном нарушении от осведомителя и взяло внесоревновательную пробу у Брэйси-Уильямса. В ней было обнаружено анаболическое вещество. 

USADA отмечает, что сперва спортсмен пытался оказать влияние на ход расследования, но потом все же признал вину и оказал существенную помощь следствию. Срок его дисквалификации был сокращен с четырех лет до 21 месяца. 

Однако в ходе расследования Брэйси-Уильямс трижды нарушил правило о предоставлении информации о своем местонахождении. Это привело к дополнительной дисквалификации сроком на два года. 

45-месячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с даты временного отстранения – 5 февраля 2024 года. Результаты, показанные американцем с 1 июня 2023 года, аннулированы. 

Брэйси-Уильямсу 31 год, он является серебряным призером чемпионата мира 2022 года в беге на 100 метров и в эстафете 4 по 100 метров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: USADA
Бег
Марвин Брэйси
logoсборная США
дисквалификации
logoдопинг
USADA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
AIU применил санкции к 12 российским легкоатлетам на основании базы данных московской лаборатории
8 ноября, 07:19
Рекордсмен мира на 100 м среди юниоров Асинга дисквалифицирован на 4 года. CAS отклонил его версию о попадании допинга через жевательные конфеты
3 ноября, 08:32
Рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич дисквалифицирована на 3 года за допинг
23 октября, 14:12
Главные новости
РУСАДА в 2025 году получило 162 запроса на терапевтические исключения
сегодня, 07:56
МОК еще не принял окончательного решения по участию трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх
вчера, 15:40
Свищев о трансгендерах в спорте: «Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы – не место для подобных экспериментов»
вчера, 13:26
МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх (The Times)
вчера, 12:16
Дегтярев о медиарейтинге федераций: «Мы живем в век медиа, борьбы за внимание. Видим результатом проекта влияние на зарубежную аудиторию»
8 ноября, 12:36
AIU применил санкции к 12 российским легкоатлетам на основании базы данных московской лаборатории
8 ноября, 07:19
Сергей Шаров: «Вообще не собирался переходить в легкую атлетику! Это уже потом так получилось, что хоп-хоп – и я сюда попал»
7 ноября, 08:01
Путин поддержал создание единого реестра тренеров: «Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди»
6 ноября, 17:58
Владимир Путин: «Сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. Они должны быть во всех субъектах РФ»
6 ноября, 17:40
Михаил Дегтярев: «Объем финансирования спортивных школ в России достиг отметки в 312 млрд рублей в год»
6 ноября, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
9 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
9 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
9 июня, 11:47