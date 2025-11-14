9

В Москве пройдет заседание антидопингового клуба стран БРИКС

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассказало о предстоящей конференции по антидопингу, которая состоится в Москве.

«С 18 по 19 ноября в Москве пройдет XI Международная научно-практическая конференция по спортивному менеджменту и праву, посвященная укреплению этических, правовых и управленческих основ честного спорта. Один из главных инициаторов и соорганизаторов мероприятия – Российское антидопинговое агентство, которое определило ключевое содержание антидопинговой повестки и обеспечило высокий уровень международного участия.

В рамках круглого стола Международного антидопингового клуба стран – участниц и партнеров БРИКС «Защита целостности спорта», в котором примут участие руководители антидопинговых организаций Бразилии, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Южно-Африканской Республики и руководство Пан-Американской региональной антидопинговой организации, состоится торжественное подписание меморандума о взаимопонимании, сотрудничестве и создании Международного дискуссионного клуба в сфере антидопинга. Это будет исторический шаг к формированию устойчивой многосторонней площадки для регулярного обмена опытом и выработки согласованных подходов», – сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Участниками конференции станут более 500 экспертов из сферы спорта.

«По приглашению РУСАДА в Москве соберутся коллеги из национальных антидопинговых организаций Бразилии, Катара, Кубы, ОАЭ, Белоруссии, Казахстана, ЮАР, а также руководство Пан-Американской Региональной антидопинговой организации. Для нас это не просто возможность обмена опытом с коллегами из дружественных стран, но и подтверждение готовности строить конструктивный, равноправный диалог вне зависимости от геополитической конъюнктуры.

Международное взаимодействие – не опция, а необходимое условие устойчивости антидопинговой системы и в целом доверия к спорту. И мы видим в нем реальные перспективы для восстановления и развития отношений в рамках общей международной спортивной повестки», – отметила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
