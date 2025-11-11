РУСАДА в 2025 году получило 162 запроса на терапевтические исключения

РУСАДА с начала года получило 162 запроса на употребление запрещенных препаратов.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отчиталось о количестве запросов на терапевтические исключения в 2025 году.

«В октябре в РУСАДА поступило 25 запросов на оформление терапевтического использования, 16 из ранее поданных были одобрены», — сообщили в пресс-службе агентства.

Всего с начала года РУСАДА получило 162 запроса, 112 было одобрено. В 2024 году запросов было 141, в 2023-м — 117, в 2022-м — 78.