22

РУСАДА в 2025 году получило 162 запроса на терапевтические исключения

РУСАДА с начала года получило 162 запроса на употребление запрещенных препаратов.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отчиталось о количестве запросов на терапевтические исключения в 2025 году. 

«В октябре в РУСАДА поступило 25 запросов на оформление терапевтического использования, 16 из ранее поданных были одобрены», — сообщили в пресс-службе агентства. 

Всего с начала года РУСАДА получило 162 запроса, 112 было одобрено. В 2024 году запросов было 141, в 2023-м — 117, в 2022-м — 78.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
logoРУСАДА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Российское антидопинговое агентство о деле Валиевой: «РУСАДА не имело доступа к процессуальным документам и графику сроков рассмотрения дела»
30 октября, 12:29
РУСАДА проверило 25 игроков КХЛ на допинг в сентябре. У «Спартака» протестировали 6 человек, у ЦСКА – 4, у СКА и «Шанхая» – по 2, из «Авангарда» – 1
21 октября, 09:06
РУСАДА в сентябре выявило восемь возможных случаев нарушения правил
2 октября, 07:20
Главные новости
Призер ЧМ-2022 американец Брэйси-Уильямс дисквалифицирован на 45 месяцев за допинг
сегодня, 07:23
МОК еще не принял окончательного решения по участию трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх
вчера, 15:40
Свищев о трансгендерах в спорте: «Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы – не место для подобных экспериментов»
вчера, 13:26
МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх (The Times)
вчера, 12:16
Дегтярев о медиарейтинге федераций: «Мы живем в век медиа, борьбы за внимание. Видим результатом проекта влияние на зарубежную аудиторию»
8 ноября, 12:36
AIU применил санкции к 12 российским легкоатлетам на основании базы данных московской лаборатории
8 ноября, 07:19
Сергей Шаров: «Вообще не собирался переходить в легкую атлетику! Это уже потом так получилось, что хоп-хоп – и я сюда попал»
7 ноября, 08:01
Путин поддержал создание единого реестра тренеров: «Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди»
6 ноября, 17:58
Владимир Путин: «Сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. Они должны быть во всех субъектах РФ»
6 ноября, 17:40
Михаил Дегтярев: «Объем финансирования спортивных школ в России достиг отметки в 312 млрд рублей в год»
6 ноября, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
9 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
9 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
9 июня, 11:47