  Путин поддержал создание единого реестра тренеров: «Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди»
Путин поддержал создание единого реестра тренеров: «Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди»

Путин поручил Минспорту подумать над созданием единого реестра тренеров.

Инициатором создания такого реестра выступил председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков.

«Нам кажется, что нормативно требуется регулирование тренерской деятельности. Главное – это мониторинг соответствия занимаемой должности. В первую очередь предлагаем внести изменения в закон о спорте в части введения единого реестра тренеров. В рамках этого реестра чтобы был доступ о соответствующей квалификации тренера, для комфорта родителей в том числе», – сказал Фрадков.

Предложение главы ВФЛА поддержал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Берем в работу идею о реестре, она обсуждается давно, противопоказаний не видим. Логика в том, чтобы успокоить родителей и дать уверенность, что с их детьми работают квалифицированные люди. Я понимаю это как министр и как родитель», – отметил Дегтярев.

«Здесь, мне кажется, просто какая-то система должна быть сертификации, подтверждения квалификации. Надо подумать обязательно. Потому что здесь Петр Михайлович в чем прав? Потому что клубов создается очень много по различным видам спорта, и родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди», – сказал президент России Владимир Путин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
