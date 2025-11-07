Сергей Шаров: «Вообще не собирался переходить в легкую атлетику! Это уже потом так получилось, что хоп-хоп – и я сюда попал»

Бывший лыжник Шаров рассказал, как попал в легкую атлетику.

– Сергей, когда ты объявил о переходе из лыжных гонок в легкую атлетику, ожидал от себя таких результатов?

– Чтобы вот настолько все было, как оказалось в реальности, не ожидал. Но где-то в глубине души верил, что буду неплохо смотреться.

– Ты больше рассчитывал на дорожку или на шоссе?

– Да я ко всему готовился. И впредь буду совмещать и то, и другое. Но не бездумно, чтобы стартовать все подряд. В прошедшем сезоне я отбегал все старты, которые были запланированы еще до того, как объявил о переходе из лыж в легкую атлетику. А потом уже мы с тренером взяли небольшую паузу, потренировались, и я, можно сказать, заново начал бегать. Ну и мы не выбираем самые большие дистанции – десятка или полумарафон. К выбору стартов мы подходим максимально вдумчиво, с головой.

– Твой переход был для всех неожиданным. Я правильно понимаю, что к беговому сезону ты готовился как лыжник, а не как легкоатлет?

– Я на Большой фестиваль бега приехал сразу с лыжного сбора. И то на один день отпросился, а накануне бегового старта сделал имитацию на первой тренировке, а на второй у меня были классические лыжероллеры. Конечно, я готовился к лыжному сезону. И вообще не собирался переходить в легкую атлетику! Это уже потом так получилось, что хоп-хоп – и я сюда попал.

Сам, можно сказать, не понял, что произошло, очень уж молниеносно все случилось. Какого-то конкретного события не было. Мы сначала говорили с моим тренером Николаем Евгеньевичем Седовым, что я летом побегаю, до сентября, а потом вновь приступлю к лыжным тренировкам. Но во время ведомственных соревнований по бегу тренер нашей команды Александр Александрович Абрамов убедил Николая Евгеньевича, что у меня хорошие перспективы в лёгкой атлетике. Ну и меня передали в другой вид спорта.

– Ты видел интервью твоего бывшего тренера по молодежной лыжной сборной Петра Седова, который выразил мнение, что если ты продолжишь тренироваться как лыжник, то в беге еще сильнее станешь?

– Это его мнение. Насколько оно верно, я пока не могу сказать. Сейчас я по большей части тренируюсь по легкоатлетической методике, новой для меня. Что-то я беру из лыжной подготовки. Но большинство тренировок проходит по рельефу, по лыжным трассам. То есть окончательно от лыжной методики я не отказался – на роллерах мало стоял, но бегаю всё время по рельефу. Я привык тренироваться по рельефу и продолжу это делать, – сказал Шаров.

