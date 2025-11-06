Владимир Путин: «Сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. Они должны быть во всех субъектах РФ»

Школьные спортлиги по основным видам спорта должны появиться во всех регионах РФ.

На это указал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Знаю, сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. У нас присутствует на встрече министр просвещения. Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Российской Федерации.

Прошу не затягивать этот процесс и предлагаю посвятить вопросам развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту», – обратился президент к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Путин отметил, что система детско-юношеских соревнований в сфере подготовки спортивного резерва в целом выстроена, однако подчеркнул, что «нельзя останавливаться на достигнутом». При этом в части турниров для любителей – для тех, кто не планирует карьеру в спорте высших достижений – «нужно еще поработать».

Владимир Путин: «Доля детей в России, систематически занимающихся спортом, превышает 93%. Спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху»