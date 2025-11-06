  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Владимир Путин: «Сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. Они должны быть во всех субъектах РФ»
19

Владимир Путин: «Сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. Они должны быть во всех субъектах РФ»

Школьные спортлиги по основным видам спорта должны появиться во всех регионах РФ.

На это указал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Знаю, сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. У нас присутствует на встрече министр просвещения. Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Российской Федерации.

Прошу не затягивать этот процесс и предлагаю посвятить вопросам развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту», – обратился президент к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Путин отметил, что система детско-юношеских соревнований в сфере подготовки спортивного резерва в целом выстроена, однако подчеркнул, что «нельзя останавливаться на достигнутом». При этом в части турниров для любителей – для тех, кто не планирует карьеру в спорте высших достижений – «нужно еще поработать».

Владимир Путин: «Доля детей в России, систематически занимающихся спортом, превышает 93%. Спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoВладимир Путин
Политика
ТАСС
массовый спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Путин: «Детские соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными. Нужно свести к минимуму необоснованные взносы со стороны родителей»
59 минут назад
Михаил Дегтярев: «Объем финансирования спортивных школ в России достиг отметки в 312 млрд рублей в год»
сегодня, 16:02
Правительство России направит более 3,546 млрд рублей на финансирование массового спорта в стране в 2028 году
29 сентября, 10:30
Главные новости
Путин поддержал создание единого реестра тренеров: «Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди»
16 минут назад
Михаил Дегтярев: «Объем финансирования спортивных школ в России достиг отметки в 312 млрд рублей в год»
сегодня, 16:02
Владимир Путин: «Хотел бы поблагодарить тех, кто принял справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России»
сегодня, 15:45
Владимир Путин: «Доля детей в России, систематически занимающихся спортом, превышает 93%. Спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху»
сегодня, 15:22
Владимир Путин: «Спорт и культурное сотрудничество не должны становиться заложниками конфликтов и геополитических противоречий»
сегодня, 14:51
Михаил Дегтярев: «Ни в какой изоляции мы не будем. Победы наших атлетов на международных стартах становятся главным стимулом в развитии детского спорта»
сегодня, 13:35
ВФЛА предлагает World Athletics поэтапно возвращать российских спортсменов на турниры: «Диалог медленный, но он имеется»
сегодня, 08:10
Колобков о тексте Спортса’’ про марафонца Строфилова: «С огромным удовольствием прочитал эту историю. Рекомендую»
вчера, 09:57
Власти Кении рассматривают возможность сотрудничества с Россией в области спорта
вчера, 09:27
Замминистра спорта Никитин: «90% людей молодого возраста вовлечены в занятия спортом в России, среднего возраста – порядка 45%»
вчера, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
9 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
9 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
9 июня, 11:47