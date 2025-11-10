Свищев о трансгендерах в спорте: «Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы – не место для подобных экспериментов»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддерживает идею о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

По информации The Times, в начале 2026 года о соответствующем решении объявит Международный олимпийский комитет (МОК).

«Трансгендеры должны участвовать в отдельных соревнованиях. Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы – это не место для подобных экспериментов. Там спортсмены участвуют на равных условиях. Я изначально был против допуска трансгендеров к соревнованиям, поэтому решение МОК выглядит логичным и адекватным», – сказал Свищев.

На данный момент трансгендеры, согласно правилам МОК, могут участвовать в женских соревнованиях, но решение остается за международными федерациями.