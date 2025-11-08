AIU применил санкции к 12 российским легкоатлетам на основании базы данных московской лаборатории

К 12 российским легкоатлетам применили санкции на основании базы данных LIMS.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU ) применил санкции к 12 российским легкоатлетам на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Светлана Карамашева дисквалифицирована на 18 месяцев с 17 июня 2029 года (после окончания уже действующей дисквалификации).

Елена Котульская, Марина Новикова, Марат Аблязов и Павел Ивашко дисквалифицированы на четыре года, Инесса Гусарова, Светлана Рогозина, Вероника Червинская, Маргарита Корнейчук (Смирнова) и Наталья Холодилина – на два года.

Аннулированы результаты Валерии Федоровой (с 13 июня 2014 года по 6 февраля 2015-го) и Татьяны Дементьевой (Дектяревой) – с 18 июля по 8 декабря 2014 года.