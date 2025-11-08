AIU применил санкции к 12 российским легкоатлетам на основании базы данных московской лаборатории
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) применил санкции к 12 российским легкоатлетам на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Светлана Карамашева дисквалифицирована на 18 месяцев с 17 июня 2029 года (после окончания уже действующей дисквалификации).
Елена Котульская, Марина Новикова, Марат Аблязов и Павел Ивашко дисквалифицированы на четыре года, Инесса Гусарова, Светлана Рогозина, Вероника Червинская, Маргарита Корнейчук (Смирнова) и Наталья Холодилина – на два года.
Аннулированы результаты Валерии Федоровой (с 13 июня 2014 года по 6 февраля 2015-го) и Татьяны Дементьевой (Дектяревой) – с 18 июля по 8 декабря 2014 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: AIU
