Мария Захарова: «Мы требуем от МОК четкого и недвусмысленного отказа от практики двойных стандартов»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Мария Захарова Легкая атлетика

Мария Захарова призвала снять санкции с российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил атлетам об ответственности за дискриминацию на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Мы не можем рассматривать данные заявления в отрыве от глубоко дискриминационного отношения Международного олимпийского комитета к российским и белорусским атлетам, от применения к ним принципа коллективной ответственности...

Мы требуем от МОК четкого и недвусмысленного отказа от практики двойных стандартов, неукоснительного применения ко всем атлетам, без какой-либо дискриминации по каким-либо основаниям, равного подхода», – сказала официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что Россия настаивает на восстановлении в правах российских и белорусских спортсменов, которые пострадали от «целенаправленной политизации» олимпийским комитетом международного спорта.

«Невыполнение наших требований будет означать однозначное признание руководства МОК, что его действия в отношении российских и белорусских атлетов были изначально продиктованы соображениями дискриминации и сегрегации по политическому, национальному и этническому принципу», – подчеркнула Захарова.

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65 комментариев

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Savardus
Простите, а когда люди (хотя какие там люди, дикари) за штурм аэропорта в Махачкале получают максимум статью по хулиганке (хотя во всем мире это считалось бы терроризмом), а за бумажный стаканчик - 4 года тюрьмы - это не двойные стандарты? Или это другое?
+47
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+37
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grevestor
Требуешь? Ты требовать от Димона можешь, чтобы новую бутылку открыл.
+25
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+21
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Shveddka
Начните с себя.
+22
-7
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Илья Савчук
Ответ Savardus
Простите, а когда люди (хотя какие там люди, дикари) за штурм аэропорта в Махачкале получают максимум статью по хулиганке (хотя во всем мире это считалось бы терроризмом), а за бумажный стаканчик - 4 года тюрьмы - это не двойные стандарты? Или это другое?
У нас за избиение дают награды 15 летнему, все хорошо, стандарты соблюдены как надо.
+13
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Бу!
камешки в окно покидай и погрози кулаком, если кто-нибудь выглянет
+15
-4
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Alexander2022
Когда потребуешь следования законам в своей стране?
+14
-4
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Marat_NJL
Я требую от нашей власти соблюдения Конституции. Окей, пусть даже переписанной)
+9
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Сергей
Дома будешь требовать
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margo_rita
за что вы просите прощения? за передергивание фактов или за откоррвенную ложь?
+7
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krokodilych
Политолог Сатановский сейчас войдет в чат, я думаю.
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Alexander2022
Ответ Беглый*
Комментарий удален модератором
"Патриоты" же говорят, что зачем им сдался МОК и загибающиеся ОИ. Что тогда при каждом удобном случае просимся и что-то требуем?)
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Насонов Дмитрий
Ответ Dirk13
Разве ДНР с ЛНР на кого=-то напали? Вроде, нет.
А при чем здесь это? Это части Украины (уж на тот период времени так точно). Частью России они стали уже много позже того, как началась СВО. Непосредственно против России никаких мер Украина не предпринимала. За Чечню Россию, к примеру, тоже никто не отстранял.
+6
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ne ravnodushen
Ответ Насонов Дмитрий
Так а что тут двусмысленного? Кто напал, того и надо наказывать. Разве Израиль на кого-то напал? Вроде нет. Так что лично я двойных стандартов не вижу
США на днях нанесли бомбовые удары по Сирии. До этого развязали множество войн. Где решение об отстранении?
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margo_rita
Ответ Насонов Дмитрий
Так а что тут двусмысленного? Кто напал, того и надо наказывать. Разве Израиль на кого-то напал? Вроде нет. Так что лично я двойных стандартов не вижу
ну тогда какие претензии к России, если Украина начала обстрел Донбасса аж еще в 2014?
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dimonivanov
Ответ grevestor
Требуешь? Ты требовать от Димона можешь, чтобы новую бутылку открыл.
Он вам не...
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krokodilych
Ответ Dirk13
Разве ДНР с ЛНР на кого=-то напали? Вроде, нет.
Давайте не забывать о том, что ДНР и ЛНР по нормам международного права - обычные сепаратисты.
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Рустем Галеев
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Число погибших в результате израильских бомбардировок жителей сектора Газа достигло 9 061 человека,ужас
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Рустем Галеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
придется мок израильских спортсменов отстранить от международных соревнований
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brig_Mercury
в данной ситуации молодец, только помимо речей нужны конкретные судебные иски и действия, не знаю как, но люди же в МИД не зря зарплату получают, пусть подумают.
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A K
Маша, ты можешь требовать только долива пива после отстоя пены. Хотя зачем тебе, тебя пиво не возьмёт )))
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Насонов Дмитрий
Ответ ne ravnodushen
США на днях нанесли бомбовые удары по Сирии. До этого развязали множество войн. Где решение об отстранении?
Ну не знаю, почему Россия не ставила такие вопросы. Политику США я никогда не оправдывал (за редким исключением, как-то Афганистан).
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dangora
Ответ Savardus
Простите, а когда люди (хотя какие там люди, дикари) за штурм аэропорта в Махачкале получают максимум статью по хулиганке (хотя во всем мире это считалось бы терроризмом), а за бумажный стаканчик - 4 года тюрьмы - это не двойные стандарты? Или это другое?
А уже был суд? Откуда статья по хулиганке? И как все это отменяет двойные стандарты МОК?
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ne ravnodushen
Ответ margo_rita
ну тогда какие претензии к России, если Украина начала обстрел Донбасса аж еще в 2014?
В 2014 Донбасс был территорией Украины. Поэтому это наверное их дело, как наладить коммуникацию внутри страны.
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Velaskes
Ответ Насонов Дмитрий
Так а что тут двусмысленного? Кто напал, того и надо наказывать. Разве Израиль на кого-то напал? Вроде нет. Так что лично я двойных стандартов не вижу
Управление верховного комиссара ООН по правам человека:
"Учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям"
01.11.2023 г.
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Маргарита В Сафронова
МОК окончательно расписался в своӗм бессиилии. Мировой спорт перестал существовать.
+3
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