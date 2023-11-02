Мария Захарова: «Мы требуем от МОК четкого и недвусмысленного отказа от практики двойных стандартов»
Мария Захарова призвала снять санкции с российских спортсменов.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил атлетам об ответственности за дискриминацию на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».
«Мы не можем рассматривать данные заявления в отрыве от глубоко дискриминационного отношения Международного олимпийского комитета к российским и белорусским атлетам, от применения к ним принципа коллективной ответственности...
Мы требуем от МОК четкого и недвусмысленного отказа от практики двойных стандартов, неукоснительного применения ко всем атлетам, без какой-либо дискриминации по каким-либо основаниям, равного подхода», – сказала официальный представитель МИД РФ.
Она добавила, что Россия настаивает на восстановлении в правах российских и белорусских спортсменов, которые пострадали от «целенаправленной политизации» олимпийским комитетом международного спорта.
«Невыполнение наших требований будет означать однозначное признание руководства МОК, что его действия в отношении российских и белорусских атлетов были изначально продиктованы соображениями дискриминации и сегрегации по политическому, национальному и этническому принципу», – подчеркнула Захарова.
"Учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям"
01.11.2023 г.