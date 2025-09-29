Смирнов о восстановлении ОКР: «Знаю, что мы ведем переговоры с юристами МОК, уже обсуждался вопрос о подаче заявлений в суд»

Виталий Смирнов рассказал о процессе восстановления Олимпийского комитета России.

«Дегтярев в курсе всех дел и переговоров с МОК . Знаю, что сотрудники ОКР ведут переговоры с юристами МОК, уже обсуждался вопрос о подаче заявлений в суд.

Поэтому слова нашего министра и то, что он делает - все это соответствует действительности. Работа ведется», – рассказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил , что МОК в декабре рассмотрит вопрос о восстановлении статуса ОКР.