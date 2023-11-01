Дмитрий Чернышенко: «МОК без стеснения поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США»

Теги МОК Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Политика Легкая атлетика

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что МОК «переобулся в воздухе».

Ранее Международный олимпийский комитет предостерег от дискриминации спортсменов на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств.

К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США.

МОК испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр. Обращаясь к его функционерам, подчеркну – бояться нечего, система уже прогнила, пора принять это как факт.

Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран. Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна», – сказал Чернышенко.

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2 комментария

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Nick Crosier
МОК,ФИФА,УЕФА, запретили участие спортсменам из Израиля? Отстранили спортсменов.Компании уходят из Израиля на фоне бесчеловечных действий Израиля. Или это другое?
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