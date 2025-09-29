Дмитрий Свищев: «Советую коллегам из МОК изучить опыт МПК и принять решение по восстановлению российских олимпийцев»

Дмитрий Свищев посоветовал МОК вернуть российских спортсменов на турниры.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК ) полностью восстановил статус Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Советую коллегам из Международного олимпийского комитета внимательно изучить опыт Международного паралимпийского комитета и принять такое же правильное взвешенное решение по восстановлению российских олимпийцев.

Олимпийский комитет России должен быть полноправным членом МОК . Препятствий к этому решению никаких нет», – рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .