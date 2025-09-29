Дмитрий Свищев: «Советую коллегам из МОК изучить опыт МПК и принять решение по восстановлению российских олимпийцев»
Дмитрий Свищев посоветовал МОК вернуть российских спортсменов на турниры.
Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил статус Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Советую коллегам из Международного олимпийского комитета внимательно изучить опыт Международного паралимпийского комитета и принять такое же правильное взвешенное решение по восстановлению российских олимпийцев.
Олимпийский комитет России должен быть полноправным членом МОК. Препятствий к этому решению никаких нет», – рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
