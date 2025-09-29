Рожков заявил, что российских паралимпийцев вернули на турниры благодаря Путину.

Международный паралимпийский комитет (МПК ) полностью восстановил Паралимпийский комитет России (ПКР) в правах.

«К этому результату мы шли большой совместной работой. Нам помогала вся страна.

Прежде всего, эта победа стала возможной благодаря огромной политической и дипломатической работе, которую ведет президент РФ Владимир Путин… Прежде всего со странами Азии, Латинской Америки и Африки.

В первую очередь именно эти страны нас поддержали во время первого и второго голосований. Этот прорыв начался два года назад на генеральной ассамблее МПК в Бахрейне, когда исполком в очередной раз попытался исключить ПКР. Это за последние четыре года была третья попытка», – рассказал глава ПКР Павел Рожков.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась