Рожков о допуске российских паралимпийцев: «Эта победа стала возможной благодаря огромной работе Путина»

Рожков заявил, что российских паралимпийцев вернули на турниры благодаря Путину.

Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил Паралимпийский комитет России (ПКР) в правах.

«К этому результату мы шли большой совместной работой. Нам помогала вся страна.

Прежде всего, эта победа стала возможной благодаря огромной политической и дипломатической работе, которую ведет президент РФ Владимир Путин… Прежде всего со странами Азии, Латинской Америки и Африки.

В первую очередь именно эти страны нас поддержали во время первого и второго голосований. Этот прорыв начался два года назад на генеральной ассамблее МПК в Бахрейне, когда исполком в очередной раз попытался исключить ПКР. Это за последние четыре года была третья попытка», – рассказал глава ПКР Павел Рожков.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
ПКР
Павел Рожков
МПК
logoВладимир Путин
logoпаралимпийская сборная России
logoМатч ТВ
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
