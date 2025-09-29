Президент Спортивного арбитражного суда покинул свой пост по состоянию здоровья
Президент CAS Джон Коутс покинул свой пост из-за онкологического заболевания.
Об этом сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).
Коутс завершил курс химиотерапии, и его текущее состояние здоровья не позволяет ему совершать международные поездки.
Исполнять обязанности главы CAS будет американец Майкл Ленард. Следующие выборы президента пройдут в мае 2027 года, если не будет решено провести их раньше.
Джону Коутсу 75 лет, он родился в Австралии. CAS возглавлял с 2011 года.
