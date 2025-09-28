2

РУСАДА завершило расследование по делам спортсменов из базы данных московской лаборатории

РУСАДА завершило расследование дел атлетов из базы данных московской лаборатории.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело расследования по 85 делам российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основании информации из базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории. 

Глава Российского антидопингового агентства отметила, что РУСАДА обработало по LIMS 85 дел, 41 дело завершилось санкцией, 44 дела были закрыты без вынесения санкций.

«Учитывая временные рамки, даже, если какие-то дела еще остались (у международных федераций), то их очень мало. Однако мы продолжаем получать от международных федераций и ITA информацию о вынесенных по LIMS санкциях в отношении российских спортсменов», – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Олимпийская сборная России
допинг
московская антидопинговая лаборатория
Вероника Логинова
РУСАДА
