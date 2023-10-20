МОК о словах Путина про этническую дискриминацию: «Участие в Олимпийских играх не является правом человека»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России Политика Легкая атлетика

В МОК ответили на критику Путина, заявившего о дискриминации российских атлетов.

«Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация», – заявил накануне президент РФ Владимир Путин.

«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана.

Мы решительно отвергаем обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», – говорится в заявлении МОК.

МОК внес изменения в Олимпийскую хартию и включил туда понятие «международно признанные права человека»

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23 комментария

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ДИОНИС
МОК "на ходу" придумывает новые пункты своей Хартии: персонально для российских и белорусских спортсменов!
+31
-6
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Андрей Балабаев
Ответ Аркус
Этническая это по национальности,а нас отстраняют за гражданство(паспорт).
Для них все русские, даже если ты африканец с российским паспортом
+15
-4
+11
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mushur
"Участие в ОИ не является правом"... а что это тогда если не дискриминация? "Священная" западная де**мократия во всей красе.
+10
-1
+9
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мутятя
А что это тогда? Конечно дискриминация.
+14
-6
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Alex1104
Ответ Аркус
Этническая это по национальности,а нас отстраняют за гражданство(паспорт).
А, ну тогда нормально. Всегда так делают при начале военных конфликтов.
Как сейчас помню: как только США начала войну в Ираке, их сразу отстранили. И когда Белград утюжили - всех участвовавших тоже. Да длинный список.
+12
-4
+8
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тот самый Кадрус
Ответ huntoil11
Комментарий удален модератором
Нормальной это реакция была бы, если и всех остальных за такое наказывали таким образом. Вон Израиль прямо сейчас расхреначивает всю Газу. Кто-то спешит исключить ее откуда-нибудь?? Израиль оправдывает свое деяние местью за убитых евреев. Россия оправдывает свое деяние как месть за убитых русских на Донбассе. Какая разница между ними? Впрочем одна разница есть. Россия призывала решить все мирным путем долгих восемь лет, Израиль начал мстить уже на завтрашний день. Так что оставь свои речи про справедливость при себе - нет ее в мире и никогда не было.
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Лидия Раз
Не является правом а чем тогда является?
+7
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ДИОНИС
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
МОК обязан заниматься только Олимпийскими Играми! А остальное не в его компетенции!
+8
-2
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Инна1945
Недавнюю поправку к Хартии приняли? Демократоры🤟😁 Накажите их Зевс и Венера. Наглость берега затопила
+21
-16
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Hiro Nakamura
Ответ huntoil11
Комментарий удален модератором
Ты сначала, ради объективности, вспомни сколько войн вела и ведёт США. Что они забчли в Сирии, Афганистане, Тайване, Японии, зачем им сотни военных баз по всему миру? Или это другое?
+5
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Александр Максаков
Ответ huntoil11
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А ты в 21 веке ведешь себя, как наивный школьник в розовых очках
+8
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alkidamant
Ахха.. как же плотно они на кэше сидят)))
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justbored
Ответ Инна1945
Недавнюю поправку к Хартии приняли? Демократоры🤟😁 Накажите их Зевс и Венера. Наглость берега затопила
Венера-то чем, интересной болезнью?))
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ДИОНИС
Ответ Лидия Раз
Не является правом а чем тогда является?
Американскими суждениями "по понятиям"!
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Храбрая виолончелистка
Ответ Инна1945
Недавнюю поправку к Хартии приняли? Демократоры🤟😁 Накажите их Зевс и Венера. Наглость берега затопила
Лучше Гера, она была дамой креативной в смысле мести.
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huntoil11
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Андрей Балабаев
Жрать горстями стероиды является законным правом Байлс, Уильямс и других американцев. А мы их прикроем липовыми справками также заявили в мок
+16
-16
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Аризона Койотис
Ответ huntoil11
Начнем с того , что США хотя бы "присоединяло" территорий и не вело оккупаций. А потом -- там свои нюансы в тех войнах. Против их воин я также выступаю . Будь большинство людей разумнее и человечнее, то всегда можно найти компромисс--- ВСЕГДА. Но люди к сожалению не такие пока. Так что эволюционируем и ждем)
А теперь иди учи историю - не присоединяли США территории, ага.
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Аркус
Этническая это по национальности,а нас отстраняют за гражданство(паспорт).
+12
-12
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