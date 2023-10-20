МОК о словах Путина про этническую дискриминацию: «Участие в Олимпийских играх не является правом человека»
В МОК ответили на критику Путина, заявившего о дискриминации российских атлетов.
«Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация», – заявил накануне президент РФ Владимир Путин.
«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана.
Мы решительно отвергаем обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», – говорится в заявлении МОК.
МОК внес изменения в Олимпийскую хартию и включил туда понятие «международно признанные права человека»
Как сейчас помню: как только США начала войну в Ираке, их сразу отстранили. И когда Белград утюжили - всех участвовавших тоже. Да длинный список.