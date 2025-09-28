Михаил Дегтярев: «Нам надо поддерживать спортсменов, а не ругать. То, что их лишили флага и гимна, это не их выбор»

Дегтярев призвал поддерживать россиян, выступающих в нейтральном статусе.

«Нам надо поддерживать спортсменов, а не ругать. Они наши, они граждане России, они привозят медали сюда.

То, что их лишили флага и гимна, это не их выбор. Болеем за наших», – заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на марафоне «Знание. Первые».