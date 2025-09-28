1

Михаил Дегтярев: «Нам надо поддерживать спортсменов, а не ругать. То, что их лишили флага и гимна, это не их выбор»

Дегтярев призвал поддерживать россиян, выступающих в нейтральном статусе.

«Нам надо поддерживать спортсменов, а не ругать. Они наши, они граждане России, они привозят медали сюда.

То, что их лишили флага и гимна, это не их выбор. Болеем за наших», – заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на марафоне «Знание. Первые».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoМихаил Дегтярев
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки: «Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно»
35сегодня, 12:54
Дегтярев об ужесточении лимита: «Это один из методов развития молодых игроков. Клубы будут задумываться, если плавно снижать число иностранцев на поле»
89сегодня, 12:14
Митрофанов об ужесточении лимита: «Это один из инструментов развития футбола, прежде всего детско-юношеского. Дегтярев хочет вывести наш спорт на более высокий уровень»
3825 сентября, 11:59
Главные новости
РУСАДА завершило расследование по делам спортсменов из базы данных московской лаборатории
7сегодня, 06:54
Михаил Дегтярев: «Решение Международного паралимпийского комитета берем за образец и продолжаем юридическую и политическую борьбу»
6вчера, 18:53
Жуков о снятии санкций с паралимпийцев: «Прекрасная новость. Это может подтолкнуть МОК и международные федерации поступить так же»
2вчера, 11:29
Рожков о восстановлении ПКР: «Руководители Европейского паралимпийского комитета призывали консолидированно голосовать против нас»
1вчера, 11:19
Российского бегуна Рудакова лишили бронзовой медали на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике
1вчера, 11:11
Российские паралимпийцы выступят на ЧМ по легкой атлетике в нейтральном статусе, несмотря на снятие санкций с ПКР
вчера, 10:42
Бегун Никитин стал самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом с начала года
вчера, 07:13
Российские паралимпийцы будут выступать на международных турнирах с флагом и гимном
39вчера, 06:42
Российские бегуны в 2026 году проведут сборы в Кении вместе с иностранцами
вчера, 06:32
Главу Международного паралимпийского комитета Парсонса переизбрали на новый срок
вчера, 06:27
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
518 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
224 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47