Михаил Дегтярев: «Нам надо поддерживать спортсменов, а не ругать. То, что их лишили флага и гимна, это не их выбор»
Дегтярев призвал поддерживать россиян, выступающих в нейтральном статусе.
«Нам надо поддерживать спортсменов, а не ругать. Они наши, они граждане России, они привозят медали сюда.
То, что их лишили флага и гимна, это не их выбор. Болеем за наших», – заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на марафоне «Знание. Первые».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
