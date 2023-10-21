Матыцин о спортивном арбитраже в России: «Надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Политика ТАСС Легкая атлетика

Олег Матыцин рассказал о значимости национального спортивного арбитража.

Ранее президент России Владимир Путин призвал развивать институт спортивного арбитража в стране: «Это должна быть независимая, серьезная структура, которой все доверяют».

«Я неоднократно заявлял, что мы сами для себя должны определять стандарты, что мы и делаем. Задача – чтобы спорные вопросы разрешались максимально оперативно.

Нам не надо стремиться к каким-то глобальным объединениям, надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно», – сказал министр спорта РФ Матыцин.

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23 комментария

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А ты?
А правовое поле, в котором все граждане РФ чувствовали себя безопасно, не хотите создать?
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arustanjan@icloud.com
А потом не будет новостей, что адвокат спортсмена отправлен в сизо, а то слышал, такое иногда происходит)
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Maturmalai
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Ты тоже. Мы все находимся в опасности, что в отношении нас совершится чудовищная ошибка, о которой пока неизвестно тов. Сталину.
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Realist2022
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Ответ Гамарджоба Генацвале
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Сейчас на любого гражданина РФ повесить уголовку - сущий пустяк.
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Viks
Я уписываюсь! В этом "арбитраже" спортсмены=наёмные работники будут судиться со своими работодателями и начальниками?
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Daishi
>Нам не надо стремиться к каким-то глобальным объединениям, надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно

Еее, аналоговнетное правовое поле!) Все понятно, Рафик ниучём неувиновен, но только не территории РФ, Рафик взят за жопу и отобраны медали, но Рафик - чемпион ОИ, только на территории РФ...))
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Oleg Olegov
Надо создать, даю указания, делаю поручение...
Нужно просто тупо дать указание создать такое чтобы было все хорошо и не было плохо. И делов то.
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Циник Петербургский
Было бы хорошо, если бы в России было правовое поле, в рамках которого все люди чувствовали себя комфортно. Заранее на всякий случай извиняюсь перед лидерами отдельных регионов РФ ;)
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Уся Ваткин
Имеется в виду "крепостное правовое поле"
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psa.1207
Какие же они убогие. Только бункерный что-то промямлит, и начинается движ — спортивные парады, арбитраж, борьба с агентами. Отрицательный отбор за 24 года был эффективным на 100℅.
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Гур
Мы в каком правовом поле живём? 🤡
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Заборостроитель
Господин, Ведущий. На вопрос отвечает депутат из Татарстана...
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Maturmalai
Ответ Гамарджоба Генацвале
Я не чувствую себя в опасности. Так разве что о приграничных с одной страной регионах можно говорить. Большинство как жили, так и живут.
Пока гром не грянет....
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B.Jones
Что-то рано они вскрываются. Никакой интриги.
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Maturmalai
Ответ Zubi
Может я скучно живу,Коран не сжигаю,в церкви не танцую,с омоновцами не дерусь,посты в интернете не пишу
А это не имеет никакого значения. Те, кто этого не понимают, потом и воют про чудовищные ошибки. Когда уже поздно.
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Kulik-001
Правовое поле по их нему это опять ограничения и запреты. Законы чтобы кого то штрафануть, вот ваше правовое поле(
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