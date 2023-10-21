Матыцин о спортивном арбитраже в России: «Надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно»

Олег Матыцин рассказал о значимости национального спортивного арбитража.

Ранее президент России Владимир Путин призвал развивать институт спортивного арбитража в стране: «Это должна быть независимая, серьезная структура, которой все доверяют».

«Я неоднократно заявлял, что мы сами для себя должны определять стандарты, что мы и делаем. Задача – чтобы спорные вопросы разрешались максимально оперативно.

Нам не надо стремиться к каким-то глобальным объединениям, надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно», – сказал министр спорта РФ Матыцин.