Матыцин о спортивном арбитраже в России: «Надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно»
Олег Матыцин рассказал о значимости национального спортивного арбитража.
Ранее президент России Владимир Путин призвал развивать институт спортивного арбитража в стране: «Это должна быть независимая, серьезная структура, которой все доверяют».
«Я неоднократно заявлял, что мы сами для себя должны определять стандарты, что мы и делаем. Задача – чтобы спорные вопросы разрешались максимально оперативно.
Нам не надо стремиться к каким-то глобальным объединениям, надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены могли бы чувствовать себя комфортно», – сказал министр спорта РФ Матыцин.
Еее, аналоговнетное правовое поле!) Все понятно, Рафик ниучём неувиновен, но только не территории РФ, Рафик взят за жопу и отобраны медали, но Рафик - чемпион ОИ, только на территории РФ...))
Нужно просто тупо дать указание создать такое чтобы было все хорошо и не было плохо. И делов то.