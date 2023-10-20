Олег Матыцин: «Россия остается оплотом справедливости, взаимного доверия, уважения к ценностям спорта»
Олег Матыцин заявил, что Россия остается оплотом уважения к ценностям спорта.
«Мы открыты, мы продолжаем диалог с коллегами со всего мира. Мы сохраняем контакт даже с теми организациями, которые проявляют несправедливость к нашим спортсменам и спортивным организациям, прежде всего – Олимпийскому комитету России и Паралимпийскому комитету России.
Этот сложный период мы преодолеем. Сегодня важно как никогда сверять часы, по возможности – регулярно. Мы это делаем внутри России и на площадках форумов.
Мы не просто говорим – мы предлагаем реальные форматы взаимодействия с нашими партнерами, создаем новые конструкции взаимодействия, открываем новые линии направления сотрудничества – организация соревнований между клубными командами.
Это многополярный спортивный мир, о котором сегодня все чаще и чаще говорят и лидеры государств, и лидеры крупных международных организаций.
Без выхода за рамки традиционного понимания спорта, без решения проблем, когда руководство международного спорта практически монополизировало доступ к соревнованиям, Россия остается оплотом справедливости, взаимного доверия, уважения к ценностям спорта и, прежде всего, к человеку – спортсмену, тренеру, организатору», – сказал министр спорта РФ.
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Но если надо, то можем всегда цап-царапнуть
От пробирок до всяких викторов анов
Потому что мы оплот справедливости
Вопрос в их реализации, в количестве и качестве желающих принять участие в этих соревнованиях.