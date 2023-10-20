Олег Матыцин: «Россия остается оплотом справедливости, взаимного доверия, уважения к ценностям спорта»

Теги ОКР Олег Матыцин Министерство спорта России ПКР Легкая атлетика

Олег Матыцин заявил, что Россия остается оплотом уважения к ценностям спорта.

«Мы открыты, мы продолжаем диалог с коллегами со всего мира. Мы сохраняем контакт даже с теми организациями, которые проявляют несправедливость к нашим спортсменам и спортивным организациям, прежде всего – Олимпийскому комитету России и Паралимпийскому комитету России.

Этот сложный период мы преодолеем. Сегодня важно как никогда сверять часы, по возможности – регулярно. Мы это делаем внутри России и на площадках форумов.

Мы не просто говорим – мы предлагаем реальные форматы взаимодействия с нашими партнерами, создаем новые конструкции взаимодействия, открываем новые линии направления сотрудничества – организация соревнований между клубными командами.

Это многополярный спортивный мир, о котором сегодня все чаще и чаще говорят и лидеры государств, и лидеры крупных международных организаций.

Без выхода за рамки традиционного понимания спорта, без решения проблем, когда руководство международного спорта практически монополизировало доступ к соревнованиям, Россия остается оплотом справедливости, взаимного доверия, уважения к ценностям спорта и, прежде всего, к человеку – спортсмену, тренеру, организатору», – сказал министр спорта РФ.

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9 комментариев

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Wiley Fox
Олег Матыцин: «Россия остается оплотом справедливости, взаимного доверия, уважения к ценностям спорта»

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Но если надо, то можем всегда цап-царапнуть

От пробирок до всяких викторов анов

Потому что мы оплот справедливости
+3
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Дмитрий Сальников-Грачев
Матыцин(коротко): Мы - Оплот :)
+2
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JL JL
остается в ответ только хрюкать
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Черный Дворник
По утра одев часы, не забудьте про трусы...
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Глеб Саратов
в мире есть ещё какая-то Россия?
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Olga.t
Думать о новых форматах соревнований, выдавать креативные идеи - это хорошо.
Вопрос в их реализации, в количестве и качестве желающих принять участие в этих соревнованиях.
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Максим Столбов
Походу в другой России живу.
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Татьяна Солотина
Справедливость с ядерной дубиной в руке!
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Инна1945
Оплот справедливости говорите?)) Прям пропеть хочется: "Мы дружбы народов надёжный оплот. Дорогу к свободе наметил нам Ленин и Сталин великий по ней нас ведёт"🤟🤟
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