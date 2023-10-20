Олег Матыцин: «Россия остается оплотом справедливости, взаимного доверия, уважения к ценностям спорта»

Олег Матыцин заявил, что Россия остается оплотом уважения к ценностям спорта.

«Мы открыты, мы продолжаем диалог с коллегами со всего мира. Мы сохраняем контакт даже с теми организациями, которые проявляют несправедливость к нашим спортсменам и спортивным организациям, прежде всего – Олимпийскому комитету России и Паралимпийскому комитету России.

Этот сложный период мы преодолеем. Сегодня важно как никогда сверять часы, по возможности – регулярно. Мы это делаем внутри России и на площадках форумов.

Мы не просто говорим – мы предлагаем реальные форматы взаимодействия с нашими партнерами, создаем новые конструкции взаимодействия, открываем новые линии направления сотрудничества – организация соревнований между клубными командами.

Это многополярный спортивный мир, о котором сегодня все чаще и чаще говорят и лидеры государств, и лидеры крупных международных организаций.

Без выхода за рамки традиционного понимания спорта, без решения проблем, когда руководство международного спорта практически монополизировало доступ к соревнованиям, Россия остается оплотом справедливости, взаимного доверия, уважения к ценностям спорта и, прежде всего, к человеку – спортсмену, тренеру, организатору», – сказал министр спорта РФ.