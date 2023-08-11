Глава Международного паралимпийского комитета: «На генассамблее будет обсуждаться членство комитетов России и Беларуси. Пока сохраняется статус-кво»

Международный паралимпийский комитет высказался о допуске россиян к Парижу-2024.

С 28 по 30 сентября в Бахрейне пройдет генеральная ассамблея МПК. Ожидается, что там примут решение о возможном участии россиян и белорусов в Паралимпиаде, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

«Если генеральная ассамблея решит не приостанавливать (членство Паралимпийских комитетов России и Беларуси – Sports.ru), у них все еще есть шансы пройти отбор на Игры в легкой атлетике, плавании и стрельбе.

В пауэрлифтинге это немного сложнее, так как большая часть квалификации уже позади, и в этом виде спорта их шансы снизятся. Насчет других 18 видов спорта я не могу сказать.

В Бахрейне будет обсуждаться членство Паралимпийских комитетов России и Беларуси. Это было и [на генассамблее] в Берлине, но оба комитета подавали апелляции – и апелляционная комиссия постановила, что нам стоит придерживаться другой процедуры – так мы и поступим в Бахрейне.

А до Бахрейна пока сохраняется статус-кво», – цитирует главу МПК Эндрю Парсонса Inside the Games