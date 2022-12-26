Паралимпийский комитет России подал апелляцию на приостановку членства в МПК

Теги Паралимпийские игры ПКР Павел Рожков МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Эндрю Парсонс Биатлон

Паралимпийский комитет России (ПКР) подал апелляцию на решение о приостановке членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).

Об этом сообщил президент ПКР Павел Рожков. Членство организации в МПК было приостановлено в ноябре из-за ситуации на Украине.

Также отмечается, что ПКР призывает временно отменить действие санкций в отношении российских паралимпийцев до рассмотрения апелляции.

«ПКР считает, что решением генеральной ассамблеи МПК нарушаются не только его права, но и права спортсменов, которые имеют особый интерес в отмене решения, поскольку оно лишает их права на участие во всех мероприятиях МПК и явно свидетельствует о неравном отношении к спортсменам по сравнению с параатлетами из других стран», – сказал Рожков.

«Если решение остается в силе до рассмотрения апелляции, спортсмены упустят возможность участвовать в соревнованиях, что приведет к их неспособности пройти квалификацию на Паралимпийские игры 2024 года в Париже или на другие крупные соревнования, то есть они пропустят целый паралимпийский спортивный сезон», – добавил глава ПКР.

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2 комментария

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Mohnatiy
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Ответ Bashibuzuck
Да действительно бред, типа радеют за толерантность, продвигают всяких "переделанных" людей, а людей по настоящему сильных духом, пусть даже с несколько ограниченными возможностями, они запрещают😠
В ответ классическое "Вы не понимаете, это другое"
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Bashibuzuck
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Да действительно бред, типа радеют за толерантность, продвигают всяких "переделанных" людей, а людей по настоящему сильных духом, пусть даже с несколько ограниченными возможностями, они запрещают😠
+1
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