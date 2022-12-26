Паралимпийский комитет России подал апелляцию на приостановку членства в МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) подал апелляцию на решение о приостановке членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).

Об этом сообщил президент ПКР Павел Рожков. Членство организации в МПК было приостановлено в ноябре из-за ситуации на Украине.

Также отмечается, что ПКР призывает временно отменить действие санкций в отношении российских паралимпийцев до рассмотрения апелляции.

«ПКР считает, что решением генеральной ассамблеи МПК нарушаются не только его права, но и права спортсменов, которые имеют особый интерес в отмене решения, поскольку оно лишает их права на участие во всех мероприятиях МПК и явно свидетельствует о неравном отношении к спортсменам по сравнению с параатлетами из других стран», – сказал Рожков.

«Если решение остается в силе до рассмотрения апелляции, спортсмены упустят возможность участвовать в соревнованиях, что приведет к их неспособности пройти квалификацию на Паралимпийские игры 2024 года в Париже или на другие крупные соревнования, то есть они пропустят целый паралимпийский спортивный сезон», – добавил глава ПКР.