Апелляцию на отстранение Паралимпийского комитета России рассмотрят в конце апреля

Апелляцию на приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) рассмотрят в конце апреля.

Об этом заявил президент ПКР Павел Рожков.

«В конце апреля состоится заседание апелляционного трибунала МПК (Международного паралимпийского комитета) по нашей апелляционной жалобе на приостановление членства ПКР в МПК.

А в конце сентября пройдет заседание генеральной ассамблеи МПК, на котором вопрос о допуске российских спортсменов на соревнования может быть рассмотрен вновь.

МПК проводит более жесткую политику в отношении россиян, чем МОК (Международный олимпийский комитет) и другие международные федерации. В 2016 году после доклада Макларена вся наша сборная была отстранена от Паралимпийских игр, также до конца 2017 года российские спортсмены не принимали участие в международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК.

На Паралимпиаду 2018 года в Пхёнчхане нам не подтвердили лицензии на участие сборной по следж-хоккею и мужчин по лыжным гонкам и биатлону, в связи с чем мы выступали в усеченном составе», – сказал Рожков.