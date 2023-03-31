Апелляцию на отстранение Паралимпийского комитета России рассмотрят в конце апреля

Теги допинг Паралимпийские игры Ричард Макларен Павел Рожков ПКР МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

Апелляцию на приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) рассмотрят в конце апреля.

Об этом заявил президент ПКР Павел Рожков.

«В конце апреля состоится заседание апелляционного трибунала МПК (Международного паралимпийского комитета) по нашей апелляционной жалобе на приостановление членства ПКР в МПК.

А в конце сентября пройдет заседание генеральной ассамблеи МПК, на котором вопрос о допуске российских спортсменов на соревнования может быть рассмотрен вновь.

МПК проводит более жесткую политику в отношении россиян, чем МОК (Международный олимпийский комитет) и другие международные федерации. В 2016 году после доклада Макларена вся наша сборная была отстранена от Паралимпийских игр, также до конца 2017 года российские спортсмены не принимали участие в международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК.

На Паралимпиаду 2018 года в Пхёнчхане нам не подтвердили лицензии на участие сборной по следж-хоккею и мужчин по лыжным гонкам и биатлону, в связи с чем мы выступали в усеченном составе», – сказал Рожков.

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2 комментария

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Iuasamotu
Самое гнусное, что может быть в спорте, это когда атлеты с инвалидностью с помощью лукавства и допинга, пытались обмануть себе же подобных. Понятно, что МПК и мировое спортивное сообщество до сих пор такое не может простить подопечным российского паралимпийского движения
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Назар Игорь
Отыгрываться на инвалидах - последнее дело, хуже людоедства.
Осталось только потребовать увольнения всех российских паралимпийцев со службы в силовых структурах, где они поголовно состоят.
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