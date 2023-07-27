Станислав Поздняков: «Не можем исключить Исинбаеву из исполкома ОКР, так как она член МОК»

Станислав Поздняков объяснил, почему Елену Исинбаеву нельзя исключить из исполкома ОКР.

«Ни в коем случае не можем исключить из исполкома ОКР. В соответствии с уставом член является членом исполкома НОК.

До тех пор, пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР).

Поздняков об Исинбаевой: «К сожалению, она дистанцировалась от ОКР, хотя член исполкома. Мы ее 2 года не видели»