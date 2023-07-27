Станислав Поздняков: «Не можем исключить Исинбаеву из исполкома ОКР, так как она член МОК»
Станислав Поздняков объяснил, почему Елену Исинбаеву нельзя исключить из исполкома ОКР.
«Ни в коем случае не можем исключить Исинбаеву из исполкома ОКР. В соответствии с уставом член МОК является членом исполкома НОК.
До тех пор, пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР).
Поздняков об Исинбаевой: «К сожалению, она дистанцировалась от ОКР, хотя член исполкома. Мы ее 2 года не видели»
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