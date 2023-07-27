Станислав Поздняков: «Не можем исключить Исинбаеву из исполкома ОКР, так как она член МОК»

Теги Елена Исинбаева МОК Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Станислав Поздняков объяснил, почему Елену Исинбаеву нельзя исключить из исполкома ОКР.

«Ни в коем случае не можем исключить Исинбаеву из исполкома ОКР. В соответствии с уставом член МОК является членом исполкома НОК.

До тех пор, пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР).

Поздняков об Исинбаевой: «К сожалению, она дистанцировалась от ОКР, хотя член исполкома. Мы ее 2 года не видели»

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3 комментария

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Viks
Если исключить нельзя, то выразить недоумение кто мешал 2 года?
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арап Петра Великого
Очень хочется, но не можем. Что ни будь придумаем. Мы же великие, и законодатели мод в спорте..
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Viks
Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта
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