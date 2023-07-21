Слесаренко о словах Исинбаевой про звание майора: «В меру личных качеств она многое упростила и не понимает ответственности за сказанное»

Елена Слесаренко прокомментировала слова Елены Исинбаевой о «номинальном звании майора».

«К сожалению, в меру ее личных качеств она многое упростила и не понимает ответственности за сказанное. Она родилась и жила в России, просто имеет военный билет с воинским званием... Как говорится, ничего личного!

Наверное, она хочет реабилитироваться в глазах MOК за то, что она русская, и продолжать представлять Россию в его коридорах. Конечно, нам очень нужны наши люди в международных спортивных организациях, ведь так не должно быть вечно. Мы хотим видеть русских на всех аренах мира.

Осуждать ее не за что. Она просто легендарная спортсменка!» – сказала олимпийская чемпионка Афин-2004 в прыжках в высоту.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках