Слесаренко о словах Исинбаевой про звание майора: «В меру личных качеств она многое упростила и не понимает ответственности за сказанное»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен МОК Елена Слесаренко прыжки в высоту прыжки с шестом Легкая атлетика

Елена Слесаренко прокомментировала слова Елены Исинбаевой о «номинальном звании майора».

«К сожалению, в меру ее личных качеств она многое упростила и не понимает ответственности за сказанное. Она родилась и жила в России, просто имеет военный билет с воинским званием... Как говорится, ничего личного!

Наверное, она хочет реабилитироваться в глазах MOК за то, что она русская, и продолжать представлять Россию в его коридорах. Конечно, нам очень нужны наши люди в международных спортивных организациях, ведь так не должно быть вечно. Мы хотим видеть русских на всех аренах мира.

Осуждать ее не за что. Она просто легендарная спортсменка!» – сказала олимпийская чемпионка Афин-2004 в прыжках в высоту.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красный чай
Так она правду сказала, какой она майор если в армии ни дня не служила. Хотя конечно у некоторых с первого дня генералами получается стать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
"просто имеет военный билет с воинским званием... --- Не просто. Не надо упрощать - она не телько имеет офицерское звание, но имного лет получала за него деньги от минобороны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ Красный чай
Так она правду сказала, какой она майор если в армии ни дня не служила. Хотя конечно у некоторых с первого дня генералами получается стать
Из неё примерно такой же майор, как из Шойги - генерал армии - погоны и деньги есть, а военных знаний нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий