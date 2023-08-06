Сергей Шубенков: «Новосибирск – последнее место, где мне хотелось бы побывать. Пробирался через весь город по чертовым пробкам, не успел на самолет»

Теги Бег сборная России чемпионат России Сергей Шубенков Легкая атлетика

Сергей Шубенков рассказал, почему Новосибирск – последнее место, где он хотел бы побывать.

Сегодня чемпион мира в беге на 110 м с барьерами участвовал в чемпионате России в Челябинске, где стал третьим. Ранее он испытал проблемы с выездом в город из Новосибирска.

«Может, неправильно так говорить, но последнее место, где мне хотелось бы побывать, – Новосибирск. Люди могут обидеться, но в данном случае – пусть.

Пробирался через весь город по чертовым пробкам, не успел на самолет. Других не было, поезда тоже, пришлось возвращаться в Москву. Приехал в Челябинск только накануне соревнований, ближе к ночи. Так что даже не успел ничего посмотреть, оценить атмосферу.

Был вариант разве что на машине рулить самому 1500 тысячи километров. Или на мотоцикле», – улыбнувшись сказал Шубенков, ранее сломавший ключицу после падения с мотоцикла.

«Для меня этот сезон – сезон приключений. Звенела ли рамка (из-за титановой пластины на кости – Sports.ru) в аэропорту? Я ждал этого вопроса. А давайте делать фокусы, примагничивать мне что-нибудь к ключице, ха-ха. На самом деле, ничего не магнитится, не звенит.

Я – киборг, чувствовал себя так во время забега. Когда голову поворачиваю, чувствовал натяжение, было дискомфортно. А во время предварительного забега это пропало – может, оторвал там что-то, ха-ха», – добавил он.

 

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4 комментария

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Новосибирского главного архитектора посадить нужно, а также мэра. За 30 лет изуродовали город до неузнаваемости. Даже Красный проспект в пробках. Месть для парковок нет, съезды ужасные, качество дорог отвратительное. Пыль, грязь. Ужас.
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Серёга, Новосибирск любит тебя!)
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Согласен с Сергеем, даже Барнаул будет лучше Новосибирска)
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Ох какой забег выдался
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