Сергей Шубенков: «Новосибирск – последнее место, где мне хотелось бы побывать. Пробирался через весь город по чертовым пробкам, не успел на самолет»

Сергей Шубенков рассказал, почему Новосибирск – последнее место, где он хотел бы побывать.

Сегодня чемпион мира в беге на 110 м с барьерами участвовал в чемпионате России в Челябинске, где стал третьим. Ранее он испытал проблемы с выездом в город из Новосибирска.

«Может, неправильно так говорить, но последнее место, где мне хотелось бы побывать, – Новосибирск. Люди могут обидеться, но в данном случае – пусть.

Пробирался через весь город по чертовым пробкам, не успел на самолет. Других не было, поезда тоже, пришлось возвращаться в Москву. Приехал в Челябинск только накануне соревнований, ближе к ночи. Так что даже не успел ничего посмотреть, оценить атмосферу.

Был вариант разве что на машине рулить самому 1500 тысячи километров. Или на мотоцикле», – улыбнувшись сказал Шубенков, ранее сломавший ключицу после падения с мотоцикла.

«Для меня этот сезон – сезон приключений. Звенела ли рамка (из-за титановой пластины на кости – Sports.ru) в аэропорту? Я ждал этого вопроса. А давайте делать фокусы, примагничивать мне что-нибудь к ключице, ха-ха. На самом деле, ничего не магнитится, не звенит.

Я – киборг, чувствовал себя так во время забега. Когда голову поворачиваю, чувствовал натяжение, было дискомфортно. А во время предварительного забега это пропало – может, оторвал там что-то, ха-ха», – добавил он.