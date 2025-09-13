0

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. США лидируют в медальном зачете

Сборная США лидирует в медальном зачете чемпионата мира по легкой атлетике.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025

Токио, Япония

Медальный зачет

Золото – серебро – бронза – всего

1. США – 2-0-0 (2)

2-4. Испания – 1-0-0 (1)

2-4. Канада – 1-0-0 (1)

2-4. Кения – 1-0-0 (1)

5. Италия – 0-2-1 (3)

6-8. Мексика – 0-1-0 (1)

6-8. Нидерланды – 0-1-0 (1)

6-8. Бразилия – 0-1-0 (1)

9-12. Япония – 0-0-1 (1)

9-12. Эквадор – 0-0-1 (1)

9-12. Бельгия – 0-0-1 (1)

9-12. Эфиопия – 0-0-1 (1)

Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен

Опубликовала: Мария Селенкова
