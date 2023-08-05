Чемпионат России. Моргунов, Миллер, Королева, Савлуков, Бездольный одержали победы, Ласицкене – 7-я

Мария Ласицкене заняла седьмое место на чемпионате России по легкой атлетике.

В Челябинске проходит третий день турнира.

Легкая атлетика

Чемпионат России

Челябинск

Женщины

Прыжки в высоту

1. Кристина Королева – 1,91

2. Аделина Андреева – 1,91

3. Наталья Спиридонова – 1,89...

7. – 1,86

400 м

1. – 50,99

2. Анна Садовничева – 51,82

3. Вероника Архипова – 51,88

400 м с/б

1. – 56,31

2. Кристина Вершинина – 56,94

3. Дарья Тихонова – 57,47

3000 м с/п

1. Екатерина Ивонина – 9.17,74

2. Ольга Вовк – 9.21,50

3. Анна Тропина – 9.35,33

Мужчины

400 м

1. – 45,41

2. Александр Масютенко – 46,10

3. Артем Арасланов – 46,20

400 м с/б

1. Федор Иванов – 49,06

2. Владимир Лысенко – 49,61

3. Вадим Кукалев – 49,98

3000 м с/п

1. Максим Якушев – 8.31,34

2. Юрий Клопцов – 8.34,61

3. Константин Плохотников – 8.41,23

Прыжки с шестом

1. – 5,87

2. Александр Соловьев – 5,82

3. Михаил Шмыков – 5,77

Тройной прыжок

1. Дмитрий Чижиков – 16,77

2. Виталий Павлов – 16,50

3. Кирилл Коваленко – 16,50

Метание диска

1. Алексей Худяков – 64,51

2. Александр Добренький – 60,96

3. Александр Лесной – 59,17

Метание копья

1. Борис Бездольный – 84,06

2. Николай Орлов – 78,18

3. Дмитрий Тарабин – 75,87

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.