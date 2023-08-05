Чемпионат России. Моргунов, Миллер, Королева, Савлуков, Бездольный одержали победы, Ласицкене – 7-я

Теги Бег метания сборная России сборная России жен результаты тройной прыжок чемпионат России Мария Ласицкене Дмитрий Тарабин Юрий Клопцов Александр Лесной Дмитрий Чижиков Екатерина Ивонина Полина Миллер Максим Якушев Кристина Королева Виталий Павлов Тимур Моргунов Александр Добренький Алексей Худяков Владимир Лысенко Анна Тропина Александр Соловьев Константин Плохотников Кирилл Коваленко Николай Орлов Ольга Вовк Наталья Спиридонова Михаил Шмыков Савелий Савлуков Александр Масютенко Вероника Архипова Федор Иванов Кристина Вершинина Эмилия Тангара Вадим Кукалев Борис Бездольный Легкая атлетика

Мария Ласицкене заняла седьмое место на чемпионате России по легкой атлетике.

В Челябинске проходит третий день турнира.

Легкая атлетика

Чемпионат России

Челябинск

Женщины

Прыжки в высоту

1. Кристина Королева – 1,91

2. Аделина Андреева – 1,91

3. Наталья Спиридонова – 1,89...

7. Мария Ласицкене – 1,86

400 м

1. Полина Миллер – 50,99

2. Анна Садовничева – 51,82

3. Вероника Архипова – 51,88

400 м с/б

1. Эмилия Тангара – 56,31

2. Кристина Вершинина – 56,94

3. Дарья Тихонова – 57,47

3000 м с/п

1. Екатерина Ивонина – 9.17,74

2. Ольга Вовк – 9.21,50

3. Анна Тропина – 9.35,33

Мужчины

400 м

1. Савелий Савлуков – 45,41

2. Александр Масютенко – 46,10

3. Артем Арасланов – 46,20

400 м с/б

1. Федор Иванов – 49,06

2. Владимир Лысенко – 49,61

3. Вадим Кукалев – 49,98

3000 м с/п

1. Максим Якушев – 8.31,34

2. Юрий Клопцов – 8.34,61

3. Константин Плохотников – 8.41,23

Прыжки с шестом

1. Тимур Моргунов – 5,87

2. Александр Соловьев – 5,82

3. Михаил Шмыков – 5,77

Тройной прыжок

1. Дмитрий Чижиков – 16,77

2. Виталий Павлов – 16,50

3. Кирилл Коваленко – 16,50

Метание диска

1. Алексей Худяков – 64,51

2. Александр Добренький – 60,96

3. Александр Лесной – 59,17

Метание копья

1. Борис Бездольный – 84,06

2. Николай Орлов – 78,18

3. Дмитрий Тарабин – 75,87

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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3 комментария

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Кристина Королева ничего и не добавишь даже)
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Метание копья

1. Борис Бездольный – 84,06, очень сильный результат!!!
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Кристина Королева ничего и не добавишь даже)
Никогда не думал что можно Оскар бить кого то назвав королевой, спортс предупреждает что комментарий может быть оскарбительным 🤣
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