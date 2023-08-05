Чемпионат России. Моргунов, Миллер, Королева, Савлуков, Бездольный одержали победы, Ласицкене – 7-я
Мария Ласицкене заняла седьмое место на чемпионате России по легкой атлетике.
В Челябинске проходит третий день турнира.
Легкая атлетика
Чемпионат России
Челябинск
Женщины
Прыжки в высоту
1. Кристина Королева – 1,91
2. Аделина Андреева – 1,91
3. Наталья Спиридонова – 1,89...
7. Мария Ласицкене – 1,86
400 м
1. Полина Миллер – 50,99
2. Анна Садовничева – 51,82
3. Вероника Архипова – 51,88
400 м с/б
1. Эмилия Тангара – 56,31
2. Кристина Вершинина – 56,94
3. Дарья Тихонова – 57,47
3000 м с/п
1. Екатерина Ивонина – 9.17,74
2. Ольга Вовк – 9.21,50
3. Анна Тропина – 9.35,33
Мужчины
400 м
1. Савелий Савлуков – 45,41
2. Александр Масютенко – 46,10
3. Артем Арасланов – 46,20
400 м с/б
1. Федор Иванов – 49,06
2. Владимир Лысенко – 49,61
3. Вадим Кукалев – 49,98
3000 м с/п
1. Максим Якушев – 8.31,34
2. Юрий Клопцов – 8.34,61
3. Константин Плохотников – 8.41,23
Прыжки с шестом
1. Тимур Моргунов – 5,87
2. Александр Соловьев – 5,82
3. Михаил Шмыков – 5,77
Тройной прыжок
1. Дмитрий Чижиков – 16,77
2. Виталий Павлов – 16,50
3. Кирилл Коваленко – 16,50
Метание диска
1. Алексей Худяков – 64,51
2. Александр Добренький – 60,96
3. Александр Лесной – 59,17
Метание копья
1. Борис Бездольный – 84,06
2. Николай Орлов – 78,18
3. Дмитрий Тарабин – 75,87
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
1. Борис Бездольный – 84,06, очень сильный результат!!!