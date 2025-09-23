  • Спортс
0

Дмитрий Неделин: «ВФЛА уже мало чем может меня удивить: забывать про своих атлетов, халатно к ним относиться — это «добрая традиция»

Бегун Дмитрий Неделин высказался об отношении ВФЛА к марафонцам.

— Система поощрений ВФЛА предусматривает денежные выплаты атлетам, которые на определенных турнирах показали результаты, не уступающие топ-5 на ЧМ. Не обидно, что чемпионат России по марафону не попал в список этих соревнований?

— ВФЛА уже мало чем может меня удивить: забывать про своих атлетов, халатно к ним относиться — это «добрая традиция». Жаль, что в федерации не понимают, что она существует, потому что есть спортсмены, а не наоборот. Поэтому уже даже и не обидно — стараюсь не обращать внимания, потому что жизнь с чувством несправедливости может загнать в психологическую яму.

— Был ли какой-то диалог по этому вопросу: может быть, вы сами с ВФЛА связывались или последовала обратная связь от федерации после твоего поста в соцсетях?

— Чтобы от нее дождаться какой-то личной обратной связи, даже не знаю, что должно произойти. Думаю, найдутся партнеры, которые с удовольствием захотят закрыть этот вопрос вместо ВФЛА.

— Чемпионат мира или полтора миллиона рублей?

— Естественно, чемпионат мира. Пусть даже сам факт участия. Только представь, в 2017 году я фактически закончил бегать — работал и совмещал это с тренировками. С 2018 по 2022 год продолжал работать, но стал прогрессировать. Сейчас — в топ-8 европейского рейтинга, — сказал Неделин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Дмитрий Неделин
logoсборная России
logoСпорт-Экспресс
Бег
ВФЛА
Марафон
