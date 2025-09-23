Неделин о марафоне: «В конкуренции проще показать высокий результат. В России часто остаешься один, бежать в одиночку тяжело»

Бегун Дмитрий Неделин рассказал о желании побить рекорд России в марафоне.

21 сентября Неделин стал третьим в Московском марафоне с результатом 2:10.43, рекорд России составляет 2:09.07. В мае Неделин одержал победу в Казанском марафоне, пробежав дистанцию за 2:09.38. На финише он сделал предложение своей девушке Анастасии Тукмачевой.

— Вопрос, когда будет рекорд, утомил уже?

Неделин: Нет. Вопрос закономерный. С 2023 года, после марафона «Белые ночи» в Петербурге, когда я первую половину дистанции начал быстрее рекорда России, стали говорить, что способен его побить. И с каждым годом я все ближе к этому, а разговоров, соответственно, все больше.

Тукмачева: С одной стороны, круто, что в Диму верят. С другой — когда на открытой тренировке каждый второй спрашивает: «Когда рекорд? Когда свадьба?» — это утомляет.

Кто-то пишет: «Поставь рекорд России дома — это будет красиво». Но многие не понимают, из чего складывается результат. Для рекорда нужны пейсеры, ровный маршрут без набора высоты и лишних поворотов. Это не вопрос желания — захотел и пробежал. В той же Валенсии объективно больше шансов показать быстрый результат.

От людей же иногда звучит так, будто Дима не хочет бежать быстро в Москве, а любит Валенсию. Но ведь все решают условия. Рекорд будет, но не прямо сейчас.

— В этом году ты планируешь снова бежать марафон в Валенсии. Получается, есть шанс улучшить результат?

Неделин: Преимущество Валенсии в том, что «элита» и кластер А стартуют почти одновременно — разница 5-7 секунд. Это дает шанс встать в группу и бежать быстро. Второй плюс — там мне спокойнее психологически: не претендую на первое место, а просто работаю в пачке. В конкуренции проще показать высокий результат. В России часто остаешься один — а марафон это 42 километра, за которые может измениться все: погода, состояние, ритм. Бежать в одиночку тяжело.

Тукмачева: В прошлом году Дима соревновался в Валенсии, и это был первый марафон, где впереди него бежали люди. У нас обычно — едет машина с табло, перекрытый город и пустота. Хорошо, если хоть кто-то сзади догонит.

— Расскажи, как все устроено. В «элиту» нашим спортсменам пока пробиться тяжело из-за отстранения федерации.

Неделин: Сначала связываемся с организаторами через менеджера, узнаем, могут ли они заявить меня в «элиту». Если нет, то пытаемся найти слот. Как правило, к этому моменту они уже все разобраны, поэтому ищем варианты через благотворительные проекты или другие организации.