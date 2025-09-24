Российским легкоатлетам выплатят более 40 млн рублей в сумме за рекорды и результаты уровня ЧМ-2025

Российским легкоатлетам выплатят более 40 млн рублей в сумме за рекорды.

«Наша цель – отметить российских легкоатлетов, которые на соревнованиях достигли результатов, сравнимых с первого по пятое места на ЧМ в Токио.

Более 50 российских спортсменов будут премированы на общую сумму более чем в 40 млн рублей. Из них 23 спортсмена получат денежные выплаты за выполнение норматива на ЧМ, а 15 – за результат, сопоставимый с первым местом.

Также за рекорд России выплаты полагаются 18 спортсменам и участникам трех эстафетных команд», – рассказал исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.