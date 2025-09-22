Фрейзер-Прайс о своей карьере: «Невероятное путешествие. Не смогла бы пройти этот путь без поддержки и восхищения болельщиков»

Бегунья Фрейзер-Прайс поблагодарила фанатов за поддержку на протяжении карьеры.

38-летняя Шелли-Энн Фрейзер-Прайс – трехкратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира. Она специализировалась в беге на короткие дистанции.

«Спустя все эти годы попробую найти слова, чтобы описать этот момент. Это было невероятное путешествие. Я даже не могла представить, что окажусь здесь, в этой точке.

Я благодарна за все возможности, за все чемпионаты, за все забеги – за победы, поражения, за трудные сезоны и за благословенные сезоны. Потому что именно это в конечном счете сформировало женщину, которой я являюсь сегодня.

И, как всегда, для меня было честью выходить к стартовой линии, отдавать все сто процентов и принимать любой результат, каким бы он ни был. Я благодарна за то, что у меня есть поклонники по всему миру, которых вдохновляет этот путь.

Я не смогла бы пройти его без поддержки, любви, восхищения каждого болельщика и спортсмена. Это действительно выдающаяся карьера, и я с воодушевлением жду следующего этапа», – приводит слова Фрейзер-Прайс «Чемпионат.com» со ссылкой на CBС Sports.

Чему научил нас ЧМ по легкой атлетике. От Дюплантиса до допинговых рекордов (их могут побить!)