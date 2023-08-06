Чемпионат России. Веденеева, Никитин и Викулова одержали победы
6 августа на ЧР по легкой атлетике в Челябинске проходит четвертый соревновательный день.
Легкая атлетика
Челябинск
Мужчины
110 м с/б
15.10
200 м
14.55
4x400 м, эстафета
15.35
1500 м
14.25
10 000 м
1. Владимир Никитин – 28.05,26
2. Анатолий Рыбаков – 28.41,34
3. Евгений Рыбаков – 28.41,34
Молот
12.30
Прыжки в высоту
14.10
Женщины
200 м
14.45
4x400 м, эстафета
15.20
1500 м
14.35
10 000 м
1. Анна Викулова – 32.37,39
2. Валерия Жандарова – 33.16,91
3. Светлана Симакова – 33.45,19
Копье
1. Элла Веденеева – 59,20
2. Майя Богатырева – 58,25
3. Валерия Путилина – 57,12
Молот
14.00
Тройной прыжок
14.20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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