Чемпионат России. Веденеева, Никитин и Викулова одержали победы

Теги Бег метания сборная России сборная России жен результаты прыжки в высоту тройной прыжок чемпионат России Анатолий Рыбаков Евгений Рыбаков Владимир Никитин Валерия Путилина Валерия Жандарова Майя Богатырева Элла Веденеева Анна Викулова Светлана Симакова Легкая атлетика

6 августа на ЧР по легкой атлетике в Челябинске проходит четвертый соревновательный день.

Легкая атлетика

Чемпионат России

Челябинск

Мужчины

110 м с/б

15.10

200 м

14.55

4x400 м, эстафета

15.35

1500 м

14.25

10 000 м

1. Владимир Никитин – 28.05,26

2. Анатолий Рыбаков – 28.41,34

3. Евгений Рыбаков – 28.41,34

Молот

12.30

Прыжки в высоту

14.10

Женщины

200 м

14.45

4x400 м, эстафета

15.20

1500 м

14.35

10 000 м

1. Анна Викулова – 32.37,39

2. Валерия Жандарова – 33.16,91

3. Светлана Симакова – 33.45,19

Копье

1. Элла Веденеева – 59,20

2. Майя Богатырева – 58,25

3. Валерия Путилина – 57,12

Молот

14.00

Тройной прыжок

14.20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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