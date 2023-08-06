Шубенков о 3-м месте на ЧР: «Зашибись. Хотя я думал, что будет чуть-чуть побыстрее»

Теги Бег сборная России чемпионат России Сергей Шубенков Легкая атлетика

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков оценил свой результат на чемпионате России в Челябинске.

Сегодня 32-летний спортсмен занял третье место в финальном забеге с результатом 13,48 секунды. Формально он стал серебряным призером национального первенства, так как вторым финишировал белорус Виталий Парахонько.

«Зашибись. Хотя я думал, что будет чуть-чуть побыстрее, в районе 13,45. После того, как я сломал ключицу (после падения с мотоцикла – Sports.ru), две недели лежал и ничего не делал, потом две недели бегал кроссики, затем две недели поработал и неделю отдохнул. Теперь буду готовиться к финалу «Королевы спорта», – сказал Шубенков.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С учётом того, что с Сергеем случилось и скомканной подготовки к ЧР, результат вполне достойный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зашибись дак зашибись
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий