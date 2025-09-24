Михаил Дегтярев: «Хвалить Баха не за что. Этот человек допустил неправомерные, волюнтаристские действия в отношении России, наших спортсменов»

Дегтярев рассказал о ситуации с возможным восстановлением ОКР в правах.

– Вы говорили, что собираетесь в Лозанну, где, как известно, располагаются основные штаб-квартиры многих спортивных федераций и МОК. Мы знаем, что вы слетали туда, провели очень большую работу с зарубежными спортивными деятелями. Что это дало? Какой эффект? И добавило ли оптимизма?

– Добавило. Я по хронологии пойду.

Олимпийский комитет России отстранен в 2023 году. Ваш покорный слуга назначен в мае 2024-го министром спорта, а в декабре 2024-го избран председателем Олимпийского комитета России. Что мы с тех пор сделали? Во-первых, юридически привели в соответствие все документы, устав и передали их в МОК.

В марте 2025-го избран новый президент МОК – им стала Кирсти Ковентри, которая вступила в должность в июне 2025-го. То есть от момента избрания вашего покорного слуги до момента ее вступления в должность – 6 месяцев. За это время мы юридически всё поправили, заявились в МОК, подали все документы.

– До прихода Ковентри все было бесполезно?

– Прежний глава МОК господин Бах ничего не сделал. Это, надо сказать, человек, который фактически допустил неправомерные, волюнтаристские действия в отношении России, наших спортсменов, и, в общем, хвалить его не за что.

А как только в июне встала за штурвал Кирсти Ковентри, в июле я получил приглашение в МОК, поехал, и встречался со всеми руководителями Международного олимпийского комитета. Фамилии не буду называть. Но со всеми, с кем надо, встретился.

– Что потом?

– В конце июля наше досье было передано в юридическую комиссию МОК, как того и требует регламент, для подготовки решения исполкома.

То есть, как только Кирсти Ковентри стала полноценным, полноправным главой МОК, через две-три недели нашим делом наконец-то занялись юристы. В сентябре был исполком МОК, наше дело там, по моей информации, обсуждалось, но не рассматривалось, потому что недостаточно прошло времени. Но на ближайший исполком МОК мы ждем вынесения нашего досье.

– То есть речь о восстановлении?

– Да, о восстановлении в правах Олимпийского комитета России. Зачем это надо? Это надо для того, чтобы наши спортсмены могли выступать под флагом и с гимном России, когда побеждают.

Без восстановления ОКР это невозможно. Так что мы находимся в графике, в коммуникации. Сейчас мы запросили разъяснения у МОК по процедуре. Но при этом сверхожиданий каких-то у нас быть не должно, – сказал министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев.

МОК допустил россиян до Олимпиады-2026. Условия сложные, но свой человек в комиссии