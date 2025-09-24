  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Хвалить Баха не за что. Этот человек допустил неправомерные, волюнтаристские действия в отношении России, наших спортсменов»
0

Михаил Дегтярев: «Хвалить Баха не за что. Этот человек допустил неправомерные, волюнтаристские действия в отношении России, наших спортсменов»

Дегтярев рассказал о ситуации с возможным восстановлением ОКР в правах.

– Вы говорили, что собираетесь в Лозанну, где, как известно, располагаются основные штаб-квартиры многих спортивных федераций и МОК. Мы знаем, что вы слетали туда, провели очень большую работу с зарубежными спортивными деятелями. Что это дало? Какой эффект? И добавило ли оптимизма?

– Добавило. Я по хронологии пойду.

Олимпийский комитет России отстранен в 2023 году. Ваш покорный слуга назначен в мае 2024-го министром спорта, а в декабре 2024-го избран председателем Олимпийского комитета России. Что мы с тех пор сделали? Во-первых, юридически привели в соответствие все документы, устав и передали их в МОК.

В марте 2025-го избран новый президент МОК – им стала Кирсти Ковентри, которая вступила в должность в июне 2025-го. То есть от момента избрания вашего покорного слуги до момента ее вступления в должность – 6 месяцев. За это время мы юридически всё поправили, заявились в МОК, подали все документы.

– До прихода Ковентри все было бесполезно?

– Прежний глава МОК господин Бах ничего не сделал. Это, надо сказать, человек, который фактически допустил неправомерные, волюнтаристские действия в отношении России, наших спортсменов, и, в общем, хвалить его не за что.

А как только в июне встала за штурвал Кирсти Ковентри, в июле я получил приглашение в МОК, поехал, и встречался со всеми руководителями Международного олимпийского комитета. Фамилии не буду называть. Но со всеми, с кем надо, встретился.

– Что потом?

– В конце июля наше досье было передано в юридическую комиссию МОК, как того и требует регламент, для подготовки решения исполкома.

То есть, как только Кирсти Ковентри стала полноценным, полноправным главой МОК, через две-три недели нашим делом наконец-то занялись юристы. В сентябре был исполком МОК, наше дело там, по моей информации, обсуждалось, но не рассматривалось, потому что недостаточно прошло времени. Но на ближайший исполком МОК мы ждем вынесения нашего досье.

– То есть речь о восстановлении?

– Да, о восстановлении в правах Олимпийского комитета России. Зачем это надо? Это надо для того, чтобы наши спортсмены могли выступать под флагом и с гимном России, когда побеждают.

Без восстановления ОКР это невозможно. Так что мы находимся в графике, в коммуникации. Сейчас мы запросили разъяснения у МОК по процедуре. Но при этом сверхожиданий каких-то у нас быть не должно, – сказал министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев.

МОК допустил россиян до Олимпиады-2026. Условия сложные, но свой человек в комиссии

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Комсомольская правда
отстранение и возвращение России
logoМОК
logoМихаил Дегтярев
ОКР
logoТомас Бах
logoКирсти Ковентри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
219 сентября, 18:47
Михаил Дегтярев: «Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»
5819 сентября, 15:53
Валентина Родионенко: «Ковентри – человек Баха. Удастся ли ей повлиять на мнение членов МОК – большой вопрос»
38 сентября, 14:23
Главные новости
Дмитрий Неделин: «ВФЛА уже мало чем может меня удивить: забывать про своих атлетов, халатно к ним относиться — это «добрая традиция»
вчера, 07:35
Неделин о марафоне: «В конкуренции проще показать высокий результат. В России часто остаешься один, бежать в одиночку тяжело»
вчера, 07:24
Фрейзер-Прайс о своей карьере: «Невероятное путешествие. Не смогла бы пройти этот путь без поддержки и восхищения болельщиков»
622 сентября, 17:39
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. США победили в медальном зачете, Кения – 2-я, Канада – 3-я
321 сентября, 20:27
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Ботсвана и США выиграли эстафеты, Олислагерс победила в прыжках в высоту, Столь взял золото в метании диска
33521 сентября, 15:00
Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен
2820 сентября, 20:04
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Схилдер победила в толкании ядра, Ангуло – в метании копья, Чебет – на 5000 м у женщин, Ваньоньи – на 800 м у мужчин
10120 сентября, 13:27
«Соперница из Кении бежала не совсем комфортно для меня. Петляла, постоянно крутилась под ногами». Аплачкина о забеге на 10 км на Московском марафоне
20 сентября, 10:36
Никитин о победе на 10 км на Московском марафоне: «Эмоции после финиша зашкаливают. Доказал, что можно бежать быстро и по такой сложной трассе»
20 сентября, 10:31
МОК создал рабочую группу по защите принципов олимпизма
3119 сентября, 16:21
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
418 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47