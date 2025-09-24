  • Спортс
  • Михаил Дегтярев: «Поручил переименовать должность главы ОКР с президента на председателя. Президент в России только один – глава государства»
Михаил Дегтярев: «Поручил переименовать должность главы ОКР с президента на председателя. Президент в России только один – глава государства»

Дегтярев считает, что нужно переименовать должность руководителя ОКР.

«Генеральному директору Олимпийского комитета России Роману Крамарю и генеральному секретарю ОКР Виктору Березову поручено совместно подготовить проект изменений в Устав ОКР, в частности, по вопросу переименования должности руководителя ОКР с президента на председателя Олимпийского комитета России.

Убежден, что президент в России один – это глава государства. Такова наша историческая и политическая традиция. Кроме того, в российской номенклатуре должность руководителя комитета традиционно наименуется «председателем», – заявил министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.

Атака Счетной палаты на Минспорт: команды «недозаезжают» на базы, там живут посторонние, пропали ноутбуки

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
