Олег Матыцин: «Игры стран СНГ демонстрируют единство нас как спортивного сообщества»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Министерство спорта Беларуси Сергей Ковальчук Игры стран СНГ коронавирус Легкая атлетика

Министр спорта России Олег Матыцин высоко оценил Игры стран СНГ, которые проходят с 4 по 14 августа в Беларуси.

«Эти Игры демонстрируют открытость нашего спортивного пространства, единство нас как спортивного сообщества. Это уважение друг к другу, консолидация всего сообщества.

Мы вчера посетили Хатынь, историю надо помнить, чтить, уважительно относиться. Это призыв к молодежи, надеюсь, люди, приехавшие на Игры, будут рады победам, общению.

С нашей стороны мы полностью будем поддерживать любые формы сотрудничества по отдельным видам спорта, категориям спортсменов, это могут быть национальные команды», – сказал Матыцин.

Его коллега – министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук – рассчитывает, что в дальнейшем Игры будут проходить более масштабно.

«Это второй наш опыт с 2021 года, первое мероприятие приняла Казань, думали, как правильно организовать. Россия проводила соревнования во время пандемии коронавируса, было сложнее их организовать, но по 16 видам спорта прекрасно их провели.

Мы плотно работали с коллегами, со всеми странами. Увеличилось количество спортсменов, интерес к данному соревнованию растет, мы на этом останавливаться не будем. Мы хотим, чтобы в 2025 году в Азербайджане Игры прошли еще более масштабно и красиво, спорт – это сила, которая должна объединять», – отметил Ковальчук.

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4 комментария

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Я один впервые слышу об этих играх?
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Сколько там осталось стран и сколько из них приедет. Всё это дедовские иллюзии.
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76-1 такой уровень игр
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Так покажите нам это спортивное единство по ТВ. Игры стран СНГ проходят, а мы не знаем по каким видам спорта и какие там технические результаты. Одни реляции руководителей спорта и только.
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