Олег Матыцин: «Спорт – важный фактор безопасности нашей страны»

Министр спорта России Олег Матыцин назвал спорт важным фактором безопасности страны.

Об этом он заявил сегодня на Олимпийском собрании в Москве.

«Спасибо руководителям федераций за труд и общие победы. Подготовка к Олимпийским играм проходила в сложный период борьбы с коронавирусом.

Мы можем гордиться победами наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. Это важный вклад в, не побоюсь этого слова, обеспечение безопасности нашей страны.

Сегодня день работников безопасности, хочу их с ним поздравить. Спорт – важный фактор безопасности нашей страны», – сказал Матыцин.