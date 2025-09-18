0

«Дюплантис – рок-звезда. Он начинает дорого нам обходиться». Глава World Athletics Коу о призовых для шведского рекордсмена

В World Athletics пошутили, что Арман Дюплантис начинает дорого им обходиться.

Шведский прыгун с шестом Дюплантис победил на чемпионате мира в Токио, установив свой уже 14-й по счету мировой рекорд – 6,30 метра. Согласно регламенту, он получит от международной федерации (World Athletics) 70 тысяч долларов за золото, а также бонус в 100 тысяч за рекордный результат.

«Мне нужно пойти к Мондо (Дюплантису) и сказать, что из-за этого нового рекорда нам придется отменить новогоднюю вечеринку. Он начинает достаточно дорого нам обходиться. Сотрудники World Athletics разочаруются из-за того, что Рождественский праздник отменен из‑за Мондо!» – смеясь сказал президент организации Себастьян Коу.

«Серьезно, он рок-звезда, фантастический человек для нашего спорта. Я был в восторге от увиденного: на стадионе царил настоящий праздник, ни один зритель не встал со своего места, чтобы уйти домой. Возможно, те, кто увидел это, поняли, что настоящие вечеринки проходят на стадионах», – добавил Коу.

Я 4 часа неотрывно следил за Дюплантисом. Вот все его действия по минутам

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Le Parisien
прыжки с шестом
logoсборная Швеции
World Athletics (IAAF)
logoАрман Дюплантис
logoчемпионат мира по легкой атлетике
logoСебастьян Коу
