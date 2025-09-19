Елена Куличенко: «Я в активном поиске тренера, собираюсь продолжать карьеру до Олимпиады-2028. А сердце уже занято – есть бойфренд из Италии»

Прыгунья в высоту Елена Куличенко рассказала, что ищет нового тренера.

Экс-российская спортсменка, выступающая за Кипр, ранее тренировалась в США. Она больше не хочет там тренироваться, так как считает, что в Америке жить опасно.

– Приехать в Россию, готовиться тут, а в сезон выезжать в Европу – рабочая схема?

– Я знаю практически всех наших тренеров. И если бы очень хотела куда-то, думаю, договорились бы. Но пока не уверена. Плюс это неудобно. Перелеты сейчас дурацкие. Посмотрим, сложно загадывать. Мне сначала отдохнуть надо! Потом будет думать.

– Но карьеру в любом случае продолжаешь?

– Конечно! Главная цель – Лос-Анджелес-2028.

– Флаг Кипра на открытие доверят?

– Это как я себя вести буду!

– Ладно, понял, глобально ты сейчас в поиске.

– Ага, в активном поиске, ха-ха. Тренера!

– Кстати, а если не тренера?

– Мое сердце занято.

– Национальность бойфренда?

– Италия. Пастамэн, ха-ха. Так что и там потенциально можно тренироваться. Но пока – финал [чемпионата мира]. Прикачу с собой туда бочку пива или сакэ, что потом сразу можно было выдохнуть. Да шучу!

– Дюплантис говорил, что у него договор с собой: после каждого рекорда нужно как следует отметить, отблагодарить себя.

– А как иначе? Конечно, надо! Если у человека такая традиция и все работает, зачем ее нарушать?

– У тебя такой нет?

– Все зависит от соревнований. Но в этот раз – точно надо. Последний старт сезона, и грех его не проводить, ха-ха. У меня тут друзья, семья, что-нибудь точно придумаем! Но сначала – финал. Нужно достать из себя все, что есть – и показать. 1,90+ точно надо. А там уже как зацеплюсь, – сказала Куличенко в интервью Спортсу’’.

«В США больше не хочу. Идешь и высматриваешь, кто может напасть». Как дела у Лены Куличенко