Елена Куличенко: «Я в активном поиске тренера, собираюсь продолжать карьеру до Олимпиады-2028. А сердце уже занято – есть бойфренд из Италии»
Экс-российская спортсменка, выступающая за Кипр, ранее тренировалась в США. Она больше не хочет там тренироваться, так как считает, что в Америке жить опасно.
– Приехать в Россию, готовиться тут, а в сезон выезжать в Европу – рабочая схема?
– Я знаю практически всех наших тренеров. И если бы очень хотела куда-то, думаю, договорились бы. Но пока не уверена. Плюс это неудобно. Перелеты сейчас дурацкие. Посмотрим, сложно загадывать. Мне сначала отдохнуть надо! Потом будет думать.
– Но карьеру в любом случае продолжаешь?
– Конечно! Главная цель – Лос-Анджелес-2028.
– Флаг Кипра на открытие доверят?
– Это как я себя вести буду!
– Ладно, понял, глобально ты сейчас в поиске.
– Ага, в активном поиске, ха-ха. Тренера!
– Кстати, а если не тренера?
– Мое сердце занято.
– Национальность бойфренда?
– Италия. Пастамэн, ха-ха. Так что и там потенциально можно тренироваться. Но пока – финал [чемпионата мира]. Прикачу с собой туда бочку пива или сакэ, что потом сразу можно было выдохнуть. Да шучу!
– Дюплантис говорил, что у него договор с собой: после каждого рекорда нужно как следует отметить, отблагодарить себя.
– А как иначе? Конечно, надо! Если у человека такая традиция и все работает, зачем ее нарушать?
– У тебя такой нет?
– Все зависит от соревнований. Но в этот раз – точно надо. Последний старт сезона, и грех его не проводить, ха-ха. У меня тут друзья, семья, что-нибудь точно придумаем! Но сначала – финал. Нужно достать из себя все, что есть – и показать. 1,90+ точно надо. А там уже как зацеплюсь, – сказала Куличенко в интервью Спортсу’’.
