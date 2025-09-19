24

МОК создал рабочую группу по защите принципов олимпизма

МОК создал рабочую группу по защите принципов олимпизма.

«В мире, сотрясаемом конфликтами и разногласиями, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) твердо убежден в том, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей всю планету в мирном соревновании. Это лежит в основе олимпийского движения и вытекает из фундаментальных принципов олимпизма.

К сожалению, в мире происходит множество войн и конфликтов, от которых страдают миллионы ни в чем не повинных людей. МОК глубоко убежден в том, что разногласия между странами должны разрешаться путем диалога, а не насилия.

МОК обеспокоен срывом соревнований по всему миру, ограничением доступа спортсменов в принимающие страны, а также бойкотом и отменой соревнований из-за политической напряженности. Эти действия лишают спортсменов права на мирные соревнования и мешают олимпийскому движению продемонстрировать силу спорта.

Олимпийская хартия признает, что «спорт существует в рамках общества» и что «спортивные организации, входящие в олимпийское движение, должны соблюдать политический нейтралитет». Кроме того, ООН в резолюциях Генеральной ассамблеи неоднократно подтверждала автономию спорта и нейтралитет МОК. Эти резолюции не просто символичны – они являются призывом защитить священное пространство спорта от разногласий в мире.

Способность спорта объединять была продемонстрирована на Олимпийских играх-2024 в Париже, где спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская команда беженцев гармонично жили в Олимпийской деревне и мирно соревновались на спортивных аренах. Исполком МОК намерен найти способ, позволяющий каждому НОК принять участие со своими спортсменами в юношеских Олимпийских играх-2026 в Дакаре.

В рамках программы «Готовность к будущему» исполком МОК принял решение о создании рабочей группы по защите фундаментальных принципов олимпизма. Решение направлено на то, чтобы МОК, Олимпийские игры и спорт оставались политически нейтральными и могли выполнять свою миссию по объединению планеты в мирных соревнованиях. У спортсменов есть невероятная возможность продемонстрировать олимпийские ценности и сыграть роль послов мира в соответствии с фундаментальными принципами олимпизма», – говорится в заявлении МОК.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: МОК
