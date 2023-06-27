Олег Матыцин: «Игры БРИКС и Игры стран СНГ – прерогатива государства. Никакие федерации, при всем уважении, не могут тут диктовать нам условия»
Министр спорта Олег Матыцин назвал Игры БРИКС и Игры стран СНГ прерогативой государства.
Планируется, что Игры БРИКС пройдут в июне 2024 года в Казани, Игры стран СНГ – в августе 2023-го в Минске.
– Какой сейчас должна быть стратегия развития спорта в нашей стране?
– Стратегия победителей. Будем делать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить наше участие в соревнованиях.
Игры БРИКС, как и Игры стран СНГ, – прерогатива государства. Никакие федерации, при всем уважении, не могут тут диктовать нам эти условия.
Это решение стран, и страны их проводят. Зимой нас ждет Спартакиада, – ответил Матыцин.
А так круто, канешн. Бразильские хоккеисты и киргизские штангисты станут украшением любого турнира.
что найдутся безумцы в странах брикс и снг,
которые ради химеры "стратегия победителей" матыцина,
порвут связи с международными федерациями...
опять весь пар в паровозный свисток запускают...