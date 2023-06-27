Олег Матыцин: «Игры БРИКС и Игры стран СНГ – прерогатива государства. Никакие федерации, при всем уважении, не могут тут диктовать нам условия»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Игры стран СНГ Спартакиада Игры БРИКС Легкая атлетика

Министр спорта Олег Матыцин назвал Игры БРИКС и Игры стран СНГ прерогативой государства.

Планируется, что Игры БРИКС пройдут в июне 2024 года в Казани, Игры стран СНГ – в августе 2023-го в Минске.

– Какой сейчас должна быть стратегия развития спорта в нашей стране?

– Стратегия победителей. Будем делать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить наше участие в соревнованиях.

Игры БРИКС, как и Игры стран СНГ, – прерогатива государства. Никакие федерации, при всем уважении, не могут тут диктовать нам эти условия.

Это решение стран, и страны их проводят. Зимой нас ждет Спартакиада, – ответил Матыцин.

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14 комментариев

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Misson
А разве действительно классные спортсмены из стран БРИКС приедут в июне 2024 г. на турнир, когда уже в конце июля начнется олимпиада в Париже? Если приедут, то только спортсмены второго эшелона, не отобравшиеся на олимпиаду и не попавшие в свои олимпийские сборные.
+13
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papadok
Стратагия победителей. Заманчиво звучит - побеждать, не участвуя. Я бы еще добавил - получать зарплату, не работая и - воровать, не попадаясь.
+11
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+11
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Melnikov1968
Осталось добавить, что Игры стран Брикс и Игры стран СНГ по статусу сопоставимы с Олимпийскими играми и все нормально.
+8
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Olga.t
Ответ Misson
А разве действительно классные спортсмены из стран БРИКС приедут в июне 2024 г. на турнир, когда уже в конце июля начнется олимпиада в Париже? Если приедут, то только спортсмены второго эшелона, не отобравшиеся на олимпиаду и не попавшие в свои олимпийские сборные.
Даже со спортсменами второго эшелона вариант очень сомнительный.
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avcgloronalduMU
распетушмлся)) теперь бразильцы не приедут даже
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nikolaev-78
Проводить можно в принципе любые соревнования. Вопрос участия спортсменов и как ты это будешь разруливать с ведущими федерациями, мок, фифа
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Мишаня Кашников
Ответ papadok
Стратагия победителей. Заманчиво звучит - побеждать, не участвуя. Я бы еще добавил - получать зарплату, не работая и - воровать, не попадаясь.
это такой стратег у нас сидит, начал в 5 км от Киева, закончил 200км от Москвы
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Atsuktuvas
А ШОС почему обидели ? Им не дадут поиграться ?
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S.Graf
И пошто Венесуэлу с Эфиопией и С.Кореей обделили .... Они так стараются. И так стараются, и эдак
А так круто, канешн. Бразильские хоккеисты и киргизские штангисты станут украшением любого турнира.
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arisstopane
сомнительно,
что найдутся безумцы в странах брикс и снг,
которые ради химеры "стратегия победителей" матыцина,
порвут связи с международными федерациями...
опять весь пар в паровозный свисток запускают...
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cosset
а почему эти новости в разделе теннис появляются? теннисисты продолжают играть на международных турнирах, к ним всё это как относится?
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хОКкейный батя
Ответ Melnikov1968
Осталось добавить, что Игры стран Брикс и Игры стран СНГ по статусу сопоставимы с Олимпийскими играми и все нормально.
и подарить по мерседесу
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ральф шумахер
Ответ arisstopane
сомнительно, что найдутся безумцы в странах брикс и снг, которые ради химеры "стратегия победителей" матыцина, порвут связи с международными федерациями... опять весь пар в паровозный свисток запускают...
в Бразилии на пляжах найдут, в индийских трущобах бегунов и марафонцев, в ЮАР многие умеют плавать, а уж в китае за миску риса тыщи желающих найдутся. Ну и, как на универсиаде в Казани, с ними выйдут спортсмены олимпийского уровня. Россия возьмет 666 медалей и чинрвники с тв умрут от восторга.
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