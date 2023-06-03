Глава ASOIF о планах России провести Игры с дружественными странами: «Потенциал для серьезной альтернативы не столь велик. Но лучше воздержаться, так как это вызовет споры»
Глава ASOIF скептически оценил планы России провести Игры с дружественными странами.
Сообщалось, что в 2024-м (в год проведения Олимпиады в Париже) Россия может организовать Игры БРИКС с участием Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а также Всемирные игры дружбы.
Также в Минспорта РФ предлагали идею соревнований для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в число которых входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
«Я не могу отвечать за президента Международного олимпийского комитета (Томаса Баха – Sports.ru), но считаю, что потенциал для создания серьезной альтернативы не столь велик.
Но лучше воздержаться [от проведения соревнований], так как это постоянно будет вызывать споры.
Думаю, у нас уже есть примеры из прошлого, когда Игры проводились на фоне бойкотов, которые не привели к чему-либо значимому», – сказал глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Риччи Битти.
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Даже разговоры о намерениях вызывают ЗЛОСТЬ у наших врагов.
Какие споры, у кого с кем? Подозреваю, что споры могут быть вызваны в основном среди непричастных к этим соревнованиям. Так может быть лучше воздержаться от споров и не лезть не в свои дела?
Нет смысла фантазии солевых наркоманов обсуждать.
А насчёт истерить - пока занимаешься этим ты на сайте, фигурируя на ветках с темой допуска к международным соревнованиям)