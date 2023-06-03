Глава ASOIF о планах России провести Игры с дружественными странами: «Потенциал для серьезной альтернативы не столь велик. Но лучше воздержаться, так как это вызовет споры»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах ASOIF Политика Игры Дружбы Легкая атлетика

Глава ASOIF скептически оценил планы России провести Игры с дружественными странами.

Сообщалось, что в 2024-м (в год проведения Олимпиады в Париже) Россия может организовать Игры БРИКС с участием Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а также Всемирные игры дружбы.

Также в Минспорта РФ предлагали идею соревнований для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в число которых входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. 

«Я не могу отвечать за президента Международного олимпийского комитета (Томаса Баха – Sports.ru), но считаю, что потенциал для создания серьезной альтернативы не столь велик.

Но лучше воздержаться [от проведения соревнований], так как это постоянно будет вызывать споры.

Думаю, у нас уже есть примеры из прошлого, когда Игры проводились на фоне бойкотов, которые не привели к чему-либо значимому», – сказал глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Риччи Битти.

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18 комментариев

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76yjgh98tr675dyt45
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Лучше воздержаться от дел с риччи биччи
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Роман Волков
Какие споры это может вызвать?
Даже разговоры о намерениях вызывают ЗЛОСТЬ у наших врагов.
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Anna Stefan
===Но лучше воздержаться [от проведения соревнований], так как это постоянно будет вызывать споры.===
Какие споры, у кого с кем? Подозреваю, что споры могут быть вызваны в основном среди непричастных к этим соревнованиям. Так может быть лучше воздержаться от споров и не лезть не в свои дела?
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encaro_one
Какая альтернатива, Бразилия и Китай поедут на первенство водокачки вместо Олимпиады?
Нет смысла фантазии солевых наркоманов обсуждать.
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Маргарита В Сафронова
Ответ ekaterina_)))
Да-да, Китай, который обычно в топе на ОИ, прям побежит на эти игры)
Пожалуйста, идите в запад.
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Маргарита В Сафронова
Эти заявления так смешно звучат)))) Какая вам разница, что и с кем мы будем проводить со своим флагом и гимном? Нам одного Китая хватит и для количества, и для качества)))) + другие дружественные страны. Поезд ушёл. Вы нам больше не интересны. Прекращайте истерить.
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Татьяна Бурова
Что спорить . В любом случае нам не светит Олимпиада. В усечённом виде и не сильнейшие туда поедут( если поедут) под нейтральным флагом. А игры надо проводить, а не сидеть, даже если будет немного стран и не топовые спортсмены.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Alexander2022
Ты сидишь в придуманном на западе интернете. Пользуешься западными социальными сетями. Для начала таким "патриотам" нужно отказаться от всего западного)
Вот и иди в запад. Поймите, вы нам не интересны. Мы русские долго запрягаем, но уезжаем очень быстро.
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Alexander2022
Ответ Маргарита В Сафронова
Эти заявления так смешно звучат)))) Какая вам разница, что и с кем мы будем проводить со своим флагом и гимном? Нам одного Китая хватит и для количества, и для качества)))) + другие дружественные страны. Поезд ушёл. Вы нам больше не интересны. Прекращайте истерить.
Смешно звучат как раз твои заявления. Китай отправит своих топов на ОИ и ЧМ, а "друзьям" в Россию ноунеймов, и то не факт.
А насчёт истерить - пока занимаешься этим ты на сайте, фигурируя на ветках с темой допуска к международным соревнованиям)
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Маргарита В Сафронова
Ответ Alexander2022
Смешно звучат как раз твои заявления. Китай отправит своих топов на ОИ и ЧМ, а "друзьям" в Россию ноунеймов, и то не факт. А насчёт истерить - пока занимаешься этим ты на сайте, фигурируя на ветках с темой допуска к международным соревнованиям)
Идите вы в запад. Зачем сидите у нас сутками, надоели. Ну, не действует на нас ваша пропаганда.
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Alexander2022
Ответ Маргарита В Сафронова
Вот и иди в запад. Поймите, вы нам не интересны. Мы русские долго запрягаем, но уезжаем очень быстро.
Так и думал, кроме лозунгов ничего)
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