Глава ASOIF о планах России провести Игры с дружественными странами: «Потенциал для серьезной альтернативы не столь велик. Но лучше воздержаться, так как это вызовет споры»

Глава ASOIF скептически оценил планы России провести Игры с дружественными странами.

Сообщалось, что в 2024-м (в год проведения Олимпиады в Париже) Россия может организовать Игры БРИКС с участием Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а также Всемирные игры дружбы.

Также в Минспорта РФ предлагали идею соревнований для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в число которых входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

«Я не могу отвечать за президента Международного олимпийского комитета (Томаса Баха – Sports.ru), но считаю, что потенциал для создания серьезной альтернативы не столь велик.

Но лучше воздержаться [от проведения соревнований], так как это постоянно будет вызывать споры.

Думаю, у нас уже есть примеры из прошлого, когда Игры проводились на фоне бойкотов, которые не привели к чему-либо значимому», – сказал глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Риччи Битти.

Олег Матыцин: «Предлагаем в 2024 году провести в России Игры БРИКС в открытом формате»